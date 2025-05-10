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Стюардесса ошиблась — родители не простили: что случилось в бизнес-классе Cathay Pacific

2:11
Туризм

Трёхлетний мальчик получил бокал вина вместо воды в бизнес-классе рейса Cathay Pacific из Гонконга в Лондон. Ошибку быстро заметили: ребёнок сделал один глоток, поморщился и пожаловался маме, что напиток "слишком кислый". Та тут же попробовала сама, поняла, что это алкоголь, и вызвала стюардессу.

Бизнес-класс в самолете
Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бизнес-класс в самолете

Бортпроводники немедленно извинились, убрали бокал и заменили его водой. Далее — стандартная процедура: сообщение казначею, консультация пилотов с Medlink и поиск медика среди пассажиров.

Откликнулся французский врач;

"Послушайте, пятилетние дети во Франции пьют постоянно, и один глоток — это ничего особенного", — уверял врач.

Реакция родителей и авиакомпании

По прилёту мама опубликовала пост в RedNote и выразила негодование. Несмотря на извинения и компенсации от Cathay Pacific, семья Вонг осталась недовольна. Авиакомпания предложила:

  • Полный возврат стоимости билета ребёнка
  • Три ваучера на апгрейд до первого класса
  • Покрытие всех медицинских расходов

Кроме того, представители авиакомпании пообещали улучшить подготовку экипажей, чтобы такие ошибки не повторялись. Но мать настаивает: простого "извините" мало.

Чего требуют родители

Семья хочет получить:

  • Детальное объяснение: как именно произошло недоразумение
  • Личное извинение от стюардессы, подавшей вино
  • Подтверждение того, что реальные меры предосторожности уже внедрены

Сейчас родители организуют полное обследование ребёнка у педиатров, чтобы исключить отсроченные последствия для здоровья.

Общественная реакция

На форумах бортпроводников считают, что причина инцидента — в спешке и недостаточной подготовке новых сотрудников.

Опытный экипаж, по их словам, должен был бы промаркировать бокал, чтобы исключить путаницу.

Между тем мать подала жалобы в несколько ведомств, включая авиационные и алкогольные регуляторы в Гонконге и Великобритании.

Уточнения

Cathay Pacific ("Катэ́й Паси́фик" кит. трад. 國泰航空公司, упр. 国泰航空公司) — флагманская авиакомпания Гонконга. Базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 109 направлениям в 35 странах. Cathay Pacific — одна из шести авиакомпаний мира, имеющих пятизвёздочный рейтинг Skytrax.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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