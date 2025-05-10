Стюардесса ошиблась — родители не простили: что случилось в бизнес-классе Cathay Pacific

Трёхлетний мальчик получил бокал вина вместо воды в бизнес-классе рейса Cathay Pacific из Гонконга в Лондон. Ошибку быстро заметили: ребёнок сделал один глоток, поморщился и пожаловался маме, что напиток "слишком кислый". Та тут же попробовала сама, поняла, что это алкоголь, и вызвала стюардессу.
Бортпроводники немедленно извинились, убрали бокал и заменили его водой. Далее — стандартная процедура: сообщение казначею, консультация пилотов с Medlink и поиск медика среди пассажиров.
Откликнулся французский врач;
"Послушайте, пятилетние дети во Франции пьют постоянно, и один глоток — это ничего особенного", — уверял врач.
По прилёту мама опубликовала пост в RedNote и выразила негодование. Несмотря на извинения и компенсации от Cathay Pacific, семья Вонг осталась недовольна. Авиакомпания предложила:
Кроме того, представители авиакомпании пообещали улучшить подготовку экипажей, чтобы такие ошибки не повторялись. Но мать настаивает: простого "извините" мало.
Семья хочет получить:
Сейчас родители организуют полное обследование ребёнка у педиатров, чтобы исключить отсроченные последствия для здоровья.
На форумах бортпроводников считают, что причина инцидента — в спешке и недостаточной подготовке новых сотрудников.
Опытный экипаж, по их словам, должен был бы промаркировать бокал, чтобы исключить путаницу.
Между тем мать подала жалобы в несколько ведомств, включая авиационные и алкогольные регуляторы в Гонконге и Великобритании.
Cathay Pacific ("Катэ́й Паси́фик" кит. трад. 國泰航空公司, упр. 国泰航空公司) — флагманская авиакомпания Гонконга. Базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 109 направлениям в 35 странах. Cathay Pacific — одна из шести авиакомпаний мира, имеющих пятизвёздочный рейтинг Skytrax.
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