Стюардесса ошиблась — родители не простили: что случилось в бизнес-классе Cathay Pacific

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трёхлетний мальчик получил бокал вина вместо воды в бизнес-классе рейса Cathay Pacific из Гонконга в Лондон. Ошибку быстро заметили: ребёнок сделал один глоток, поморщился и пожаловался маме, что напиток "слишком кислый". Та тут же попробовала сама, поняла, что это алкоголь, и вызвала стюардессу.

Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бизнес-класс в самолете

Бортпроводники немедленно извинились, убрали бокал и заменили его водой. Далее — стандартная процедура: сообщение казначею, консультация пилотов с Medlink и поиск медика среди пассажиров.

Откликнулся французский врач;

"Послушайте, пятилетние дети во Франции пьют постоянно, и один глоток — это ничего особенного", — уверял врач.

Реакция родителей и авиакомпании

По прилёту мама опубликовала пост в RedNote и выразила негодование. Несмотря на извинения и компенсации от Cathay Pacific, семья Вонг осталась недовольна. Авиакомпания предложила:

Полный возврат стоимости билета ребёнка

Три ваучера на апгрейд до первого класса

Покрытие всех медицинских расходов

Кроме того, представители авиакомпании пообещали улучшить подготовку экипажей, чтобы такие ошибки не повторялись. Но мать настаивает: простого "извините" мало.

Чего требуют родители

Семья хочет получить:

Детальное объяснение: как именно произошло недоразумение

Личное извинение от стюардессы, подавшей вино

Подтверждение того, что реальные меры предосторожности уже внедрены

Сейчас родители организуют полное обследование ребёнка у педиатров, чтобы исключить отсроченные последствия для здоровья.

Общественная реакция

На форумах бортпроводников считают, что причина инцидента — в спешке и недостаточной подготовке новых сотрудников.

Опытный экипаж, по их словам, должен был бы промаркировать бокал, чтобы исключить путаницу.

Между тем мать подала жалобы в несколько ведомств, включая авиационные и алкогольные регуляторы в Гонконге и Великобритании.

Уточнения

Cathay Pacific ("Катэ́й Паси́фик" кит. трад. 國泰航空公司, упр. 国泰航空公司) — флагманская авиакомпания Гонконга. Базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 109 направлениям в 35 странах. Cathay Pacific — одна из шести авиакомпаний мира, имеющих пятизвёздочный рейтинг Skytrax.

