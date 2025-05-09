Это чудо подарит вам ощущение вечного лета: итальянская Торваяника у моря

Сегодня Торваяника (Италия) — это тихая улица с невысокими домами у самого моря.
По адресу Lungomare delle Meduse, 266, спрятался уютный ресторан 266 La Barraca. Название отсылает к прежнему пляжному кафе семьи Морле, а также к испанскому слову "хижина". За кухню здесь отвечают мать и сын — Росарио Герреро и Пьетро Морле, вдохновленные любовью к морю.
Интерьер светлый, минималистичный, с видом на дюны и агавы. Меню — современная морская гастрономия с испанским акцентом: тапас, свежие морепродукты, креативные закуски и авторские интерпретации классики. Визитная карточка — жареная рыба на кости, которую едят руками. Это и философия безотходной кухни, и настоящее удовольствие.
Из хитов — спагеттони с карабинерос, рис с креветками и лимоном, польпо по-галисийски, омбрина с грибами и чоризо. Есть дегустационные сеты по 5 и 7 блюд (60/80 евро), грамотная винная карта и приятный, неформальный сервис.
Вишенка на торте: частная парковка, возможность обеда прямо у шезлонга и ощущение вечного лета на берегу, пишет Reportergourmet.
Шезло́нг — лёгкое кресло для отдыха полулёжа, трансформируемое на время использования.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.