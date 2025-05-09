Это чудо подарит вам ощущение вечного лета: итальянская Торваяника у моря

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня Торваяника (Италия) — это тихая улица с невысокими домами у самого моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лежаки

По адресу Lungomare delle Meduse, 266, спрятался уютный ресторан 266 La Barraca. Название отсылает к прежнему пляжному кафе семьи Морле, а также к испанскому слову "хижина". За кухню здесь отвечают мать и сын — Росарио Герреро и Пьетро Морле, вдохновленные любовью к морю.

Интерьер светлый, минималистичный, с видом на дюны и агавы. Меню — современная морская гастрономия с испанским акцентом: тапас, свежие морепродукты, креативные закуски и авторские интерпретации классики. Визитная карточка — жареная рыба на кости, которую едят руками. Это и философия безотходной кухни, и настоящее удовольствие.

Из хитов — спагеттони с карабинерос, рис с креветками и лимоном, польпо по-галисийски, омбрина с грибами и чоризо. Есть дегустационные сеты по 5 и 7 блюд (60/80 евро), грамотная винная карта и приятный, неформальный сервис.

Вишенка на торте: частная парковка, возможность обеда прямо у шезлонга и ощущение вечного лета на берегу, пишет Reportergourmet.

Уточнения

Шезло́нг — лёгкое кресло для отдыха полулёжа, трансформируемое на время использования.



