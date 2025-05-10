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Не забудьте держать наличные при себе — туристов в странах ЕС предупредили

1:50
Туризм

Отдыхающим в странах ЕС, в частности в Испании, Португалии и некоторых районах Франции, не рекомендуется полагаться исключительно на карты и электронные платежи.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

На фоне недавних отключений электричества в странах ЕС туристам советуют носить с собой наличные — монеты и купюры.

Крис Джонс, директор PSE Consulting, отметил:

"Массовые сбои энергоснабжения на этой неделе ясно показывают, почему наличные по-прежнему важны. В условиях, когда цифровые платежи становятся нормой, мы забываем, что именно физические деньги обеспечивают устойчивость в периоды кризиса. Когда системы дают сбой — будь то технические неполадки, кибератаки или отключения электричества — только наличные позволяют купить необходимые товары и услуги. В экстренной ситуации наличные становятся не просто способом оплаты, а настоящей подстраховкой".

Несмотря на сокращение использования наличных по всей Европе, подобные происшествия подчеркивают необходимость сохранять к ним доступ. Особенно это касается ключевых сфер — супермаркетов, АЗС и аптек — которые должны быть готовы работать офлайн в случае отказа цифровых систем.

Джонс также упомянул страны вроде Швеции и Норвегии, где власти уже призывают граждан держать "резерв наличных" и поддерживают обязательный прием наличных в важных секторах экономики, пишет Birmingham Live.

"Переход к цифровой экономике не должен означать отказ от баланса. Защита доступа к наличным — это не только поддержка уязвимых групп, но и элемент общей экономической безопасности. События этой недели напомнили: в условиях кризиса наличные по-прежнему работают", — заключил эксперт.

Уточнения

Купюра банкнота — бумажный денежный знак. Понятие используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи, например «зарплату выплатили купюрами по 100 рублей».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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