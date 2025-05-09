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Итальянский лимон: почему он стал символом юга

1:57
Туризм

Лимон — один из символов итальянского юга и Средиземноморья. Хотя родом из Азии, именно в Италии, особенно на побережье, фрукт нашел идеальные условия для роста. Сорренто по праву считается столицей итальянского лимона — здесь этот фрукт не только украшает пейзаж, но и глубоко вплетен в культуру и кухню.

Лимон на ветке
Фото: commons.wikimedia.org by Aminoxtrt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимон на ветке

Все современные цитрусовые — результат древней гибридизации трех видов: цитрона, мандарина и помело. В Европу лимоны пришли благодаря арабскому влиянию и быстро стали не только символом плодородия и любви, но и важной частью ландшафта.

Лимоны богаты витамином C и антиоксидантами. Они усиливают усвоение железа, помогают при стрессе и обладают антисептическими свойствами. Эфирное масло лимона — природный тоник и средство от тревожности.

Лимоны здесь выращивают с древнеримских времен. Сегодня сорт "Овале ди Сорренто" получил знак IGP — географической защищенности. Он отличается крупными плодами, ярким ароматом и особенно сочной, кислой мякотью. Морской воздух, солнце и плодородная почва придают лимонам уникальные свойства.

Лимоны незаменимы на кухне — от сладкой выпечки до рыбы и настоек. Их цедра содержит лимонен — ароматный компонент, придающий узнаваемый запах. Особая гордость — лимончелло, ликер из цедры лимонов IGP, настаиваемой на спирте, с добавлением сахара и воды. Его история уходит в начало XX века и окутана романтичными легендами.

Чтобы получить настоящий вкус лимончелло, важна не только качественная цедра, но и правильная температура подачи — охлажденный, он раскрывает весь аромат южного солнца, передает Turisti per Caso.

Уточнения

Ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость; дословно может быть переведён как «образ края») — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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