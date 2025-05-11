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Маленькие родственники гигантов: слоновые землеройки прибыли из Германии в африканский сафари-парк — как они устроились?

1:59
Туризм

Они весят полкилограмма, но при этом являются родственниками слонов. В одном из домов африканской деревни Тьебель в центральной части сафари-парка Dvůr Králové теперь можно понаблюдать за парой слоновых землероек Петерса. Сафари-парк приобрёл девятимесячную самку и годовалого самца из зоопарков Берлина и Лейпцига.

Слоновая землеройка
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Neideck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Слоновая землеройка

Заглянув через несколько небольших отверстий в двери, посетители переносятся во влажный африканский лес гор Восточной дуги на границе Кении и Танзании.

"Мы приспособили дом к потребностям слоновых землероек Питерса. Вместе с садовниками мы оборудовали его граблями, множеством растений и упавших стволов, чтобы они чувствовали себя в максимальной безопасности", — рассказала зоолог Габриэла Линхартова.

Грабли важны для удержания влаги. Самка строит гнездо из подлеска для выращивания молодняка.

"Мы научили обоих животных вставать на весы, и во время кормления мы можем легко выяснить, в хорошей ли они форме. Взвешивание поможет нам и в ситуации, когда самка беременна. Мы можем следить за набором веса", — сказала зоолог.

Для слоновых землероек характерна подвижная хоботообразная морда. Долгое время они были загадкой для учёных. Специалисты отнесли их к насекомоядным, зайцам и копытным. Лишь недавно сложилось мнение, что они принадлежат к группе млекопитающих под названием Afrotheria. К древней и разнообразной группе животных также относятся ламантины, трубкозубы, дикобразы и слоны.

Пара приехала из немецких зоопарков осенью, и с тех пор самец и самка привыкают к своему новому дому. Этот вид животных довольно редко встречается в неволе. Согласно официальной базе данных, в садах мира их содержится менее сотни.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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