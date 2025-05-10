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Забудьте о Гавайях: откройте для себя райский уголок дикой природы в этом штате

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Туризм

США богаты природными чудесами, вызывающими искренний восторг у путешественников. От заснеженных вершин до солнечных пляжей — страна предлагает бескрайние возможности для изучения природы. Национальные и государственные парки открывают доступ к этим красотам, делая их доступными для всех.

Национальный морской заповедник Камберленд-Айленд, США
Фото: commons.wikimedia by NPS Natural Resources, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Национальный морской заповедник Камберленд-Айленд, США

Портал LoveExploring. com составил уникальный список лучших национальных парков в каждом американском штате — от хорошо известных до тех, о которых мало кто слышал. В число избранных вошли не только туристические хиты, но и скрытые жемчужины природы.

Для штата Джорджия лучшим признано Национальное морское побережье острова Камберленд. Этот участок южного побережья считается одним из самых живописных в регионе. Остров славится своей нетронутой дикой природой, изрезанной береговой линией и уникальной экосистемой. Здесь под охраной находится почти 10 000 акров земли — пляжи, болота и густые леса создают дом для множества редких видов животных.

Особую привлекательность месту придают более сотни диких лошадей, свободно бродящих по острову. Любители природы могут отправиться в пешую прогулку, исследовать окрестности на каяке или насладиться купанием в прибрежных водах (без наличия спасателей, что требует осторожности).

Этот регион уже попадал в обзор самых красивых горных направлений Америки и продолжает привлекать внимание своей самобытностью. Камберленд — идеальное место для тех, кто хочет уйти от суеты и соприкоснуться с живой, необузданной природой.

Подробнее о списке национальных парков всех штатов можно узнать на сайте loveexploring. com — он вдохновляет на открытия и нестандартные маршруты по США.

Уточнения

Джо́рджия (англ. Georgia) — штат на юго-востоке США, четвёртый штат, подписавший в 1788 году Конституцию Соединённых Штатов. Столица и крупнейший город — Атланта.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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