Забудьте о пляжах: Загорье предлагает намного больше – 3 секрета идеального отдыха в Хорватии

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Скрытое от туристических маршрутов Загорье — настоящий алмаз в короне Хорватии. Этот живописный регион, расположенный всего в нескольких часах езды от Будапешта, предлагает не только умиротворение, но и насыщенное культурное и природное путешествие.

Фото: commons.wikimedia.org by Kork~commonswiki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хорватия

Холмистая местность, густо покрытая лесами, идеальна для пеших прогулок и верховой езды. Гора Медведница — одна из жемчужин региона, где можно исследовать пешеходные маршруты и древние пещеры. А в Крапинске Топлице и Тухельске Топлице гостей ждут целебные термальные источники и расслабляющие спа-процедуры.

Любителям истории Загорье предлагает множество архитектурных сокровищ. Средневековые замки Суседград, Зелинград и Медведград погружают в атмосферу прошлого. Велики Табор, ренессансная крепость, поражает монументальностью, а замок Тракошчан удивляет богатством интерьеров. В Крапине расположен уникальный музей неандертальца — один из самых современных археологических музеев Европы.

Местная кухня не уступает по впечатлениям. Домашние колбасы, тушёные блюда и знаменитое хорватское вино делают каждый обед настоящим событием. Загорье славится белыми винами, а винодельни региона открыты для дегустаций и экскурсий.

Традиции здесь живы и передаются из поколения в поколение. Деревянные игрушки ручной работы, фестивали и ярмарки сохраняют дух хорватской деревни и создают уникальные воспоминания.

Загорье — это идеальное направление для тех, кто ищет отдых вдали от шума, но не хочет жертвовать содержанием. Это место, где природа, история, гастрономия и культура сливаются в единое гармоничное целое.

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

