Тайны Балатонфюреда: 4 популярных мифа, в которые пора перестать верить

3:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

О Балатонфюреде распространяются удивительные заблуждения, пишет новостной портал округа Веспрем.

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балатонфюред вечером

Город — это популярное место для купания, романтическая атмосфера, встреча истории, газированной воды и красивых легенд. В Балатонфюреде проблемы с сердцем сопровождаются открытием шампанского, а на набережной Тагора рядом могут разместиться статуя Мора Йокаи и даже киоск с пирожными у камина. То, что мы часто слышим, в конечном итоге может привести к легендам, а затем и к заблуждениям.

Если копнуть глубже, оказывается, что четыре популярные идеи являются не чем иным, как заблуждениями.

Поселение прославилось благодаря озеру Балатон

Хотя сегодня эта идея может показаться оправданной, исходя из полчищ отдыхающих в купальниках, на самом деле репутация Балатонфюреда была основана не на озере, а на лечебных кислых водах. Ещё в 18 веке сюда приезжали лечиться издалека, и город приобрёл статус "климатического курорта".

Мор Йокаи влюбился в озеро Балатон

Это утверждение не совсем верно. По легенде Йокаи любил озеро Балатон, но на самом деле именно атмосфера Балатонфюреда, балы Анны, кипучая эпоха реформ и, конечно же, Роза Лаборфалви снова и снова привлекали его сюда. Озеро было эффектным дополнением к романтическим и светским приключениям писателя.

Балатонфюред всегда был таким красивым

До 19 века Балатонфюред был скорее маленькой пыльной рыбацкой деревушкой, чем элегантным курортным городом. Серьёзное развитие началось ещё во времена принца литераторов: виллы, набережные, кафе, знаменитый бал Анны. Городской пейзаж, который мы знаем сегодня, во многом обусловлен бумом эпохи реформ и городским развитием 20-го века.

С самого начала бал Анны был романтическим событием

Это тоже не так. На самом деле бал Анны временами был больше похож на костюмированное политическое пиар-мероприятие, чем на душевный роман. Правда, были и "великие истории любви", но вопрос "Кто будет красавицей бала Анны?" часто решался семейными отношениями или социальным положением даже в эпоху реформ.

В дополнение ко всему этому, фактом является то, что первая лодочная станция Балатонфюреда была построена ещё в 1846 году, став таким образом одним из первых транспортных центров на озере Балатон, поэтому можно сказать, что местные жители "путешествовали" не только по кислой воде.

Балатонфюред также стоит посетить из-за фонтана, который является мировой редкостью. Бал Анны имеет огромную традицию в городке на озере Балатон, где воссоздаётся музыка и атмосфера мира 1920-х и 30-х годов, а также выбирается самая красивая дама. Балатонфюред также является отличным местом для отдыха зимой, где для конькобежцев открыт специальный ледовый коридор.

Уточнения

Балатонфюред (венг. Balatonfüred) — город в юго-западной Венгрии, расположенный в северо-восточной части Балатона.

