Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после неожиданной помолвки
Поцарапал родинку — и теперь боишься? Вот что на самом деле об этом говорит наука
Электрички в СССР: как они изменили транспортную систему страны
Рецепту сто лет, вкус — вне времени: этот сыр — гастрономическая редкость
Спаржа без капризов: как вырастить деликатес, даже если это впервые
Том Харди откровенно рассказал о проблемах со здоровьем: операции и травмы
Гора или пирамида: Индонезия претендует на звание колыбели цивилизации
Не стоит миллионы, а выглядит на все сто: как придать интерьеру лоск
Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова

Тайны Балатонфюреда: 4 популярных мифа, в которые пора перестать верить

3:14
Туризм

О Балатонфюреде распространяются удивительные заблуждения, пишет новостной портал округа Веспрем.

Балатонфюред вечером
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балатонфюред вечером

Город — это популярное место для купания, романтическая атмосфера, встреча истории, газированной воды и красивых легенд. В Балатонфюреде проблемы с сердцем сопровождаются открытием шампанского, а на набережной Тагора рядом могут разместиться статуя Мора Йокаи и даже киоск с пирожными у камина. То, что мы часто слышим, в конечном итоге может привести к легендам, а затем и к заблуждениям.

Если копнуть глубже, оказывается, что четыре популярные идеи являются не чем иным, как заблуждениями.

Поселение прославилось благодаря озеру Балатон

Хотя сегодня эта идея может показаться оправданной, исходя из полчищ отдыхающих в купальниках, на самом деле репутация Балатонфюреда была основана не на озере, а на лечебных кислых водах. Ещё в 18 веке сюда приезжали лечиться издалека, и город приобрёл статус "климатического курорта".

Мор Йокаи влюбился в озеро Балатон

Это утверждение не совсем верно. По легенде Йокаи любил озеро Балатон, но на самом деле именно атмосфера Балатонфюреда, балы Анны, кипучая эпоха реформ и, конечно же, Роза Лаборфалви снова и снова привлекали его сюда. Озеро было эффектным дополнением к романтическим и светским приключениям писателя.

Балатонфюред всегда был таким красивым

До 19 века Балатонфюред был скорее маленькой пыльной рыбацкой деревушкой, чем элегантным курортным городом. Серьёзное развитие началось ещё во времена принца литераторов: виллы, набережные, кафе, знаменитый бал Анны. Городской пейзаж, который мы знаем сегодня, во многом обусловлен бумом эпохи реформ и городским развитием 20-го века.

С самого начала бал Анны был романтическим событием

Это тоже не так. На самом деле бал Анны временами был больше похож на костюмированное политическое пиар-мероприятие, чем на душевный роман. Правда, были и "великие истории любви", но вопрос "Кто будет красавицей бала Анны?" часто решался семейными отношениями или социальным положением даже в эпоху реформ.

В дополнение ко всему этому, фактом является то, что первая лодочная станция Балатонфюреда была построена ещё в 1846 году, став таким образом одним из первых транспортных центров на озере Балатон, поэтому можно сказать, что местные жители "путешествовали" не только по кислой воде.

Балатонфюред также стоит посетить из-за фонтана, который является мировой редкостью. Бал Анны имеет огромную традицию в городке на озере Балатон, где воссоздаётся музыка и атмосфера мира 1920-х и 30-х годов, а также выбирается самая красивая дама. Балатонфюред также является отличным местом для отдыха зимой, где для конькобежцев открыт специальный ледовый коридор.

Уточнения

Балатонфюред (венг. Balatonfüred) — город в юго-западной Венгрии, расположенный в северо-восточной части Балатона.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым Аудио 
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы Аудио 
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Популярное
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".

Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Поцарапал родинку — и теперь боишься? Вот что на самом деле об этом говорит наука
Электрички в СССР: как они изменили транспортную систему страны
Рецепту сто лет, вкус — вне времени: этот сыр — гастрономическая редкость
Спаржа без капризов: как вырастить деликатес, даже если это впервые
Том Харди откровенно рассказал о проблемах со здоровьем: операции и травмы
Гора или пирамида: Индонезия претендует на звание колыбели цивилизации
Не стоит миллионы, а выглядит на все сто: как придать интерьеру лоск
Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова
Как обычный дом в штате Иллинойс стал ценным после выбора нового папы — недвижимость с историей
Они выглядят как джинсы, а работают как секретный стильный трюк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.