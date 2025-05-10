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Итальянские каникулы: американская писательница назвала 5 мест, обязательных к посещению, и 2 города, куда больше ни ногой

3:01
Туризм

Американская писательница Элисон Ван Глэд признаётся, что Италия занимает особое место в её сердце. Это любовь, которая не угасает, а наоборот: любой повод хорош для того, чтобы вернуться, "заблудиться в холмах и на побережьях, насладиться медленным ритмом деревень или прогулками среди городов искусства". Среди остановок, которые нельзя пропустить, Флоренция, несомненно, занимает первое место.

Верона
Фото: flickr.com by Thomas Woodtli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Верона

"Я рекомендую как минимум четыре полных дня, чтобы по-настоящему исследовать её", — говорит Элисон.

От рынка Санто-Спирито, где можно купить свежие продукты и винтажные сокровища, до пробуждающего мечты заката, который можно увидеть с площади Микеланджело с мороженым в руке, — Италия — это страна на любой вкус.

Очередная жемчужина? Верона, сказочный город, где каждый уголок говорит о любви.

"Я сразу же влюбилась в его волшебную атмосферу и его красоту в человеческом масштабе", — восхищается писательница.

Конечно, нельзя пропустить Дом Джульетты, но настоящим сокровищем является Клуб Джульетты, в котором группа волонтёров отвечает на тысячи любовных писем со всего мира.

"Я часами читала и отвечала на эти письма: это был лучший момент моей поездки", — вспоминает автор в интервью Business Insider.

Куда сходить и куда не стоит возвращаться

Для тех, кто мечтает о юге, Катания обязательна к посещению.

"Присутствие Этны доминирует во всём: туризме, архитектуре, вине", — рассказывает Ван Глэд.

Вы можете прогуляться по кратеру (когда это позволяет вулкан), полюбоваться церквями, построенными из лавового камня, и попробовать необыкновенные вина, являющиеся результатом земли, обогащённой вулканическим пеплом. Чинкве-Терре — рай для тех, кто любит пешие прогулки: пять колоритных деревушек с видом на море, соединённых между собой красивыми тропинками.

"Я рекомендую начать с Риомаджоре и идти на север, чтобы полюбоваться захватывающими видами", — советует американка.

Однако не всё оставило приятные впечатления. Неаполь, например, не совсем покорил автора.

"Пицца была исключительной, но прогулка по городу пешком была утомительной, а метро, удобное, но мишень для карманников, заставляло меня пользоваться такси, увеличивая расходы", — посетовала Элисон.

В следующий раз лучше остановить свой выбор на побережье Амальфи. А Венеция?

"Одной поездки было достаточно", — признаётся путешественница.

Несмотря на несравненную красоту, разочарование в еде, высокие цены и душные толпы погасили энтузиазм. Теперь в Венеции нужно разрешение для въезда, и, учитывая стоимость и сложность переезда, Элисон не думает, что вернётся туда обратно.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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