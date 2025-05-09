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В Ливии открыли выставку От Сталинграда до Бенгази

3:42
Туризм

Накануне Дня Победы в Бенгази состоялась торжественная церемония открыли совместной российско-ливийскую фотовыставки, посвященной Сталинградской битве и годовщине широкомасштабной военной операции "Достоинство Ливии".

Открытие российско-ливийской фотовыставки, посвященной Сталинградской битве и годовщине широкомасштабной военной операции Достоинство Ливии
Фото: Пресс-служба Центра народной дипломатии
Открытие российско-ливийской фотовыставки, посвященной Сталинградской битве и годовщине широкомасштабной военной операции Достоинство Ливии

Фотосвидетельства мужества и стойкости жителей Сталинграда и Бенгази, включённые в экспозицию, которая начала свою работу в стенах Университета Бенгази 8 мая, вызвали глубокий эмоциональный отклик у приглашённых на открытие гостей. Огромный интерес ливийцев также вызвала история Георгиевской ленты, которую россияне раздавали всем участникам мероприятия, чтобы ещё раз напомнить, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной и Второй мирой войне. На территории Ливии в то время проводилась одна из самых масштабных операций союзников в Северной Африке — "Ливийская операция" против итальянских фашистов. Поэтому ливийцы с большим почтением приняли георгиевские ленточки в знак уважения к подвигу наших предков и протеста — против попыток переписывания истории и реабилитации нацизма.

Российско-ливийский культурно-просветительский проект стал первой совместной инициативой Центра народной дипломатии, Университета Бенгази и Министерства иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии, направленной на развитие взаимодействия между странами в гуманитарной сфере.

Российскую часть подготовил Центр народной дипломатии совместно с Музеем-панорамой "Сталинградская битва". А ливийскую — Фонд развития и реконструкции Ливии при поддержке Университета Бенгази.

В церемонии открытия приняли участие представители посольств и консульств Судана, Марокко, Палестины, Египта и Греции, а также представители академического сообщества России и Ливии.

"Культура и история являются мощными инструментами укрепления взаимопонимания и прокладывания пути к стратегическому партнерству, основанному на уважении и общих интересах. Мы надеемся, что это событие ознаменует начало серии совместных инициатив, которые укрепят связи между нашими народами", — с такими словами обратился к гостям мероприятия директор Департамента по политическим вопросам в Европе Министерства иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии Адиль Баккар.

Поиски точек соприкосновения в истории и культуре народов России и Ливии продолжалось в рамках конференции, посвященной опыту восстановления Сталинграда и Бенгази. С приветсвенным словом к организаторам и участникам мероприятия обратился депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Савельев. "Это событие является знаковым для народов России и Ливии и посвящено стойкости, мужеству, а также готовности наших граждан строить мирную жизнь, возрождая города из пепла. Это то наследие, которое хочется оставить будущим поколениям, поскольку историческая память делает людей, живущих на одной территории, истинными гражданами своей страны. В России, и в Ливии это понимают. Это является той основой, которая сближает наши народы", — подчеркнул российский парламентарий.

На конференции российские и ливийские эксперты наметили дальнейшие совместные инициативы, направленные на сохранение исторической памяти и препятствование реабилитации нацизма и фашизма, а также обсудили перспективы развития образовательного и культурного взаимодействия между странами.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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