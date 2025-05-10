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Не для слабаков: вот 5 городов, где пешие прогулки превратятся в кошмар — и Патры в их числе!

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Туризм

Прогулка — это способ познакомиться с городом и отдохнуть в одиночестве или в компании. В недавнем исследовании были выделены лучшие города для прогулок, в то время как среди худших вариантов фигурирует греческий город.

Патры
Фото: commons.wikimedia.org by Peloponnisios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Патры

В исследовании Compare the Market, опубликованном изданием Daily Mail, были выделены самые проходимые направления для тех, кто любит пешие прогулки, а город с самым высоким рейтингом — Мюнхен.

По словам исследователей, 86 процентов населения Мюнхена живёт в пределах километра от зоны, свободной от автомобилей, а 85 процентов жителей живут в радиусе километра от учреждений здравоохранения и образования.

Баварский город также является отличным местом для туристов, которые хотят совершить пешие прогулки, так как многие из его основных достопримечательностей находятся в нескольких минутах ходьбы.

На втором месте в списке находится Милан. Согласно опросу, в итальянском городе, известном своим кофе и модой, есть велосипедные дорожки, а 80 процентов его населения живёт менее чем в километре от медицинских и образовательных учреждений.

Далее следует Варшава в Польше, и небольшие размеры города также являются его главным преимуществом для прогулок. 74 процента населения живёт в пределах километра от места, свободного от автомобилей, например, прекрасного парка Лазенки.

На четвёртом месте находится Хельсинки в Финляндии, где 85 процентов населения живёт в пределах километра от зоны, свободной от автомобилей. На пятом месте находится Париж во Франции, где 85 процентов населения имеют доступ к здравоохранению и другим услугам в радиусе километра.

Патры среди худших городов для прогулок

В списке худших городов для прогулок на первом месте находится южноафриканский Йоханнесбург, за ним следуют Патры.

"Патры, третий по величине город Греции, также является вторым наименее проходимым городом в мире — в основном из-за того, что, как и в Каире, в его пригороде вообще нет дорог и тропинок", — говорится в исследовании.

На третьем и четвёртом месте находятся Даллас и Хьюстон в Техасе, за ними следует Манила на Филиппинах.

Уточнения

Па́тры (др.-греч. Πάτραι, греч. Πάτρα) — третий по величине город Греции. Расположен на северо-западной оконечности Пелопоннеса, на берегу залива Патраикос, в 177 километрах к юго-западу от Афин.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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