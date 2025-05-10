В тени её сводов происходило всё что угодно: история средневековой улицы Виа делле Вольте раскроет самые тёмные страницы Феррары

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Феррара — город с богатой историей и многовековым художественным наследием. Среди достопримечательностей, а точнее, среди маршрутов мы находим в самом сердце его исторического центра улицу Виа делле Вольте, название которой явно намекает на её особенность.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/storytravelers/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Улица Виа делле Вольте

В контексте архитектуры свод — это структура, которая развивается в высоту по отношению к горизонтальной плоскости внизу, что позволяет более эффективно распределять вес и соединять две стороны дороги. В Ферраре только что упомянутая улица до сих пор пахнет древностью, и прогулка по её полу — деревенскому булыжнику из речных камней, типичному для средневековой городской архитектуры, — сразу перенесёт вас в прошлое, в наводящую на размышления атмосферу, которая останется неизгладимым воспоминанием.

Погружение в средневековье между арками и камнями: рождение Виа делле Вольте

Рядом с По маршрут отмечает ось, вдоль которой Феррара развивалась урбанистически с седьмого по одиннадцатый век нашей эры, но прежде всего она заметно повлияла на коммерческий рост местности в позднем средневековье. Первоначально Виа делле Вольте имела длину более двух километров и была основана в районе, где был построен Кастель-Тедальдо — укрепление, предназначенное для стратегического контроля движения по крупнейшей итальянской реке.

Улица развивается в глубину с помощью последовательности сводов, воздушных ходов, которые усеивают её и которые использовались для соединения складов на берегу реки с магазинами, расположенными в коммерческой зоне населённого пункта. Эти крытые проходы облегчали транспортировку грузов без необходимости выходить на дорогу, особенно в случае дождя или по соображениям безопасности. В частности, купцы могли получить доступ к своим складам и кораблям, избегая одной из самых опасных улиц города, особенно в вечерние и ночные часы.

Следует также помнить, что в средневековые времена Феррара была процветающим торговым центром, но также была подвержена конфликтам, поэтому подобные сооружения обладали вспомогательной функцией контроля и защиты экономической деятельности.

Скрытые удовольствия: тайна Феррары на Виа делле Вольте

На самом деле улица на закате стала печально известным местом, населённым бандитами и проститутками, которые часто выглядывали из дверей публичных домов, как рассказывал писатель Джорджо Бассани в романе "Сад Финци-Контини", действие которого происходит во времена фашизма.

Это правда, что в Средние века города имели тенденцию концентрировать "терпимые" виды деятельности, такие как проституция, в некоторых периферийных или децентрализованных районах, но всё ещё часто посещаемых торговцами, путешественниками и рабочими.

Виа делле Вольте, расположенная в коммерческой зоне недалеко от речного порта, была местом прохода, но в то же время "сдержанной" и, следовательно, совместимой с этими видами деятельности. На протяжении веков такого рода традиция сохранялась, и так было даже во время фашистского режима, хотя и с более строгой общественной моралью, которая всё ещё терпела проституцию в так называемых борделях. Улица Виа делле Вольте продолжала выполнять эту функцию до принятия закона Мерлина 1958 года, который упразднил публичные дома в Италии.

Уточнения

Ферра́ра (итал. Ferrara, эмил.-ром. Frara, лат. Ferraria) — город в итальянском регионе Эмилия-Романья, административный центр одноимённой провинции.

