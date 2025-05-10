Disney взрывает Абу-Даби: новый парк развлечений затмит всё – ждите чуда

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания Disney объявила о строительстве нового тематического курорта в Абу-Даби — первого за последние 15 лет и седьмого в мировой сети бренда.

Фото: commons.wikimedia by PoonKaMing (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минни и Миккимаус

Новый парк будет расположен на острове Яс, который уже является центром развлечений в ОАЭ. Проект включает один тематический парк и гостиничные комплексы, точное число которых пока не раскрывается.

Планируемое открытие курорта намечено на начало 2030-х годов. Руководство компании подчёркивает, что будущий парк будет не просто адаптацией американских концепций, а отражением культурной уникальности региона.

Для создания ещё более захватывающего опыта планируется использование передовых технологий, включая Unreal Engine, что сделает игры и аттракционы максимально реалистичными и иммерсивными.

В 2024 финансовом году тематические парки принесли Disney 59% операционного дохода. Посещаемость американских парков начала восстанавливаться после снижения в предыдущем году, а международные курорты (за исключением Китая) демонстрируют рост как по числу посетителей, так и по тратам гостей.

Абу-Даби и соседний Дубай продолжают активную модернизацию своей транспортной инфраструктуры, в том числе расширение аэропортов. Это усилит логистические возможности региона и упростит доступ для туристов со всего мира.

Несмотря на экономические вызовы, Disney рассчитывает на стабильный рост. Компания прогнозирует умеренное увеличение числа подписчиков сервиса Disney+, а также двузначный рост в сферах развлечений и спорта.

Ожидается, что новый курорт сможет привлечь до 500 миллионов посетителей в долгосрочной перспективе, укрепляя позиции Disney на глобальной карте индустрии развлечений.

Уточнения

А́бу-Да́би вариант ударения Абу́-Да́би, также — А́бу-За́би — столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби.

