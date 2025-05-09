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Не пропустите: индийские аэропорты под угрозой закрытия — как это повлияет на туристов

1:56
Туризм

После серии ракетных ударов Индии по предполагаемым террористическим базам в Пакистане и Кашмире ситуация на индийско-пакистанской границе резко обострилась. Одним из последствий стала масштабная приостановка авиасообщения: более 300 рейсов отменены, а 24 аэропорта, включая Сринагар, Лех, Джамму и Амритсар, временно прекратили работу.

Самолет в небе
Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолет в небе

Ведущие авиаперевозчики страны — IndiGo, Air India и SpiceJet — сообщили о масштабных изменениях в расписании. Пассажирам рекомендовано заранее проверять статус рейсов и корректировать маршруты. В частности, IndiGo приостановила полёты в Сринагар, Джамму, Лех, Амритсар, Чандигарх, Дхарамшалу и Биканер. Air India отменила рейсы из Джамму, Леха, Джодхпура, Амритсара, Бхуджа, Чандигарха и других городов. Два международных рейса в Амритсар были перенаправлены в Дели.

SpiceJet, в свою очередь, приостановила обслуживание в Дхарамшале, Сринагаре, Лехе и Джамму. Аэропорты остаются закрытыми до получения новых распоряжений. Авиакомпании настоятельно рекомендуют быть в курсе оперативной информации и внимательно следить за обновлениями.

Причиной экстренных мер стала операция под названием "Синдур", в ходе которой индийские силы нанесли удары по ключевым объектам террористических группировок "Джейш-э-Мохамад" и "Лашкар-э-Тайба". Удары стали ответом на недавние провокации и, по заявлению властей, были направлены на предотвращение дальнейших угроз.

Ситуация продолжает развиваться, и гражданам, планирующим поездки в северные регионы Индии, следует соблюдать особую осторожность.

Уточнения

Конфликт между Индией и Пакистаном начался 24 апреля 2025 года и обусловлен реакцией Индии на теракт в Кашмире и ответной реакцией Пакистана на действия со стороны Индии, нарушающие соглашение о прекращении огня с Пакистаном и последовавшим нарастанием напряжённости и обострением отношений между двумя странами, а также многолетние противоречия между странами и проживающими на их территориях народами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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