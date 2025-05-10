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Бумага из Прованса: как вековое ремесло продолжает жить в сердце Фонтен-де-Воклюз

1:51
Туризм

В живописной долине Сорг, в провансальской деревне Фонтен-де-Воклюз, до сих пор живо ремесло, зародившееся более шести веков назад — производство тряпичной бумаги. В XIV веке, во времена папства в Авиньоне, здесь начали изготавливать бумагу из ветхих тряпок и растительных волокон.

Бумага
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бумага

Местная природа сыграла ключевую роль: чистейшая вода и богатые известняковые источники сделали регион идеальным для бумажного производства. Уже в Средние века бумажные фабрики региона занимали сотни работников, а изделия славились прочностью и качеством.

Сегодня эта традиция продолжается на единственной действующей фабрике Vallis Clausa, расположенной в старинной мельнице, восстановленной в 1970-х благодаря усилиям Жана Гарсена. Здесь можно не только увидеть, как рождается лист бумаги, но и сделать его своими руками — экскурсии по фабрике бесплатны и открыты для всех.

Процесс производства по-прежнему ручной: из старых тряпок создаётся уникальная бумага, которая широко используется в роскошной переплётной продукции, у художников и дизайнеров по всему миру. В год фабрика производит около 15 000 листов, которые экспортируются в разные страны.

Главный мастер Жерар, единственный работающий производитель на фабрике, с любовью делится знаниями и ноу-хау с посетителями, помогая сохранить это хрупкое, но живое ремесло.

Тряпичная бумага из Фонтен-де-Воклюз — это не просто материал. Это символ регионального мастерства, культурная память Прованса и, без сомнения, один из самых ценных сувениров, которые можно увезти из этого удивительного места.

Уточнения

Бума́га (предположительно от итал. bombagia от лат. bombacium — «хлопок», первоисточником же считается иранский) — волокнистый материал с минеральными добавками. Представлен в виде листов для письма, рисования, печати, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы: растений, а также вторсырья (тряпья и макулатуры).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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