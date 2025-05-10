Сокровище побережья: тайное место у океана, где лес встречается с волнами

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие называют Орегон самым красивым штатом США — и у них есть все основания. От мрачных хвойных лесов до вулканических гор, от таинственных озёр до скалистых берегов Тихого океана. Но даже в этом богатом природном разнообразии государственный парк Освальд-Уэст умеет удивить.

Фото: commons.wikimedia.org by Emma THERY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ США, Орегон

Лес, пляж и океан в одной открытке

Парк, носящий имя бывшего губернатора Орегона, уютно расположился на северном побережье штата. Здесь густые тропические леса умеренного пояса плавно переходят в бухты с бирюзовой водой и уединённые пляжи.

Шорт-Сэнд-Бич — не просто место для купания, это рай для сёрфингистов. А бухта Контрабандиста и водопады среди мха и базальта выглядят как кадры из фэнтези-фильма.

Неахканни и Дьявольский котёл

Главная звезда парка — гора Неахканни. С высотой 1680 футов она идеальна для тех, кто хочет подняться повыше, но не утомиться до изнеможения. С вершины открывается панорама на океан и вечнозелёные леса.

А неподалёку — загадочное и слегка пугающее место под названием "Котёл дьявола" — скалистый обрыв над ревущей морской бездной. Вид — незабываемый.

Идеальное направление на один день

Парк находится всего в полутора часах от Портленда, а значит, подойдёт даже для однодневной поездки. Он расположен недалеко от городка Кэннон-Бич — популярного, но при этом доступного пляжного курорта.

Хотя на территории Освальд-Уэста нельзя остановиться с палаткой, рядом есть много кемпингов, отелей и домиков, где можно отдохнуть после насыщенного дня.

Освальд-Уэст — это не просто парк. Это кусочек дикой природы, в котором всё ещё можно потеряться и почувствовать себя частью первозданного мира.

Уточнения

Орего́н (англ. Oregon,) — штат на западном побережье США, один из так называемых Тихоокеанских штатов. Столица — Сейлем, крупнейший город — Портленд. Официальное прозвище — "Бобровый штат" или "Штат бобра" (англ. Beaver State).

