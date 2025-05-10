Семь фунтов прошлого: туристы вскрыли тайник с историей, и их мир перевернулся

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время обычного похода по лесу в Чехии двое туристов сделали открытие, которое иначе как сенсационным не назовёшь. В земле, недалеко от горы Звичина, их внимание привлёк металлический ящик, чуть выглядывающий из земли. Любопытство взяло верх — и находка превзошла все ожидания.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золото

Находка, от которой захватывает дух

Когда туристы выкопали и открыли ящик, перед ними предстала настоящая сокровищница: около семи фунтов золотых предметов, украшения, старинные монеты, драгоценности и даже табак в пакетиках.

Спустя мгновения они обнаружили второй аналогичный контейнер. Всё содержимое позже было передано властям и сейчас охраняется Восточночешским музеем.

Золото, спрятанное в тени войны

По оценкам специалистов, сокровище может иметь отношение ко Второй мировой войне. Монеты и предметы охватывают временной диапазон от XIX века до 1930-х годов.

Среди находок преобладают французские монеты, но есть также артефакты из Австро-Венгрии, Бельгии, Османской империи и даже Чехословакии.

Именно это многообразие географии и времён придаёт находке особую ценность. При этом наличие чехословацких денег дало исследователям новую зацепку.

"Наличие национальной валюты может указывать на принадлежность клада гражданам Чехословакии, а не Германии", — отметили исследователи.

Кто мог оставить это богатство?

Скорее всего, золото было спрятано в годы войны. В 1938 году Германия аннексировала Судетскую область, и тысячи людей — евреи, немцы, другие меньшинства — начали массово покидать страну. Место находки как раз расположено рядом с маршрутом, по которому проходили беглецы.

Исследователи полагают, что хозяин клада намеренно спрятал сокровища, чтобы защитить их от грабежа и насилия. Однако вернуться за ними он, вероятно, не смог.

"Я не знаю, почему я не возвращаю ценности для коллекции владельцу, который, безусловно, намеренно спрятал два мусорных бака в лесу", — сказал турист.

Этот случай остаётся открытым вопросом истории — с яркими деталями, но без окончательного ответа.

Уточнения

Че́шская Респу́блика ( чеш. Česká republika) — государство в Центральной Европе. Столица Прага — крупнейший город страны. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.

