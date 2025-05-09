Находка для гурманов: где поесть в Ретимно, чтобы запомнить вкус надолго

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы оказались в лабиринтах старого города Ретимно и вдруг почувствовали, как желудок напомнил о себе — у нас есть подсказка. В тихом уголке на пересечении улиц Τσαγρή и Агиа Варвара появилось место, которое уже успело покорить местных с первых дней.

Фото: freepik.com is licensed under public domain еда, Греция

Это не просто ещё один гриль-бар. Это новое гастрономическое приключение, воплощённое в жизнь талантливым шефом Эмилиосом Дафномилисом. Название заведения — говорящее. Это "что-то" действительно цепляет.

Вкус, который говорит сам за себя

Меню здесь построено вокруг традиционных греческих вкусов, но с современным подходом. Главный герой — шампур.

Да-да, тот самый, сочный, с дымком, словно приготовлен по семейному рецепту на заднем дворе.

Дополняют его:

золотистые хрустящие чипсы;

ароматные пирожки;

классические салаты;

густые мази, от которых трудно оторваться.

Каждое блюдо — это небольшое путешествие во вкус, где нет места спешке и компромиссам.

Уголок, в который хочется возвращаться

Интерьер под стать кухне — уютный, тёплый, продуманный до мелочей. Это место, куда можно заглянуть на короткий обед между делами или задержаться до вечера, наслаждаясь специями и живыми разговорами.

В этом "что-то" нет пафоса, но есть душа. Это идеальное место, чтобы передохнуть от суеты и почувствовать вкус настоящего Ретимно.

Уточнения

Ре́тимнон (греч. Ρέθυμνο, Ρέθυμνον) — город в Греции на севере Крита. Изначально был построен во времена минойской цивилизации (древние Ритимна и Арсиноя). Административный центр общины (дима) Ретимни и периферийной единицы Ретимни в периферии Крите.

