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Как Амстердам обманывает ожидания и дарит больше — город, куда хочется вернуться

1:56
Туризм

Когда слышишь об Амстердаме, в голове сразу всплывают "Красные фонари" и кофешопы. Эти символы города стали почти туристическим штампом. Но на самом деле столица Нидерландов гораздо глубже и многограннее, чем кажется на первый взгляд.

Амстердам
Фото: commons.wikimedia.org by Rungbachduong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Амстердам

За пределами стереотипов

Прогулки по уютным улочкам вдоль каналов или путешествия на лодке — это уже другой Амстердам. Тот, где наслаждаются атмосферой, архитектурой и искусством. Сходите в Музей Ван Гога или загляните в Дом-музей Рембрандта, чтобы почувствовать культурный пульс города. На Площади Дам вас встретит классический дух столицы, а башни Схрейерсторен, Монтелбансторен и Мюнторен расскажут немало историй.

Вкус города

Обязательно попробуйте местную селёдку — свежую, пряную, в лучшем виде. А запить всё это стоит знаменитым пивом Heineken. Причём не просто попробовать, а и заглянуть в музей пивоварни — там можно узнать, как создаётся один из самых популярных напитков в мире.

Велосипед — как стиль жизни

Амстердам невозможно представить без велосипедов. Их здесь не просто много — они повсюду. Прокатиться по улицам на двухколёсном друге — значит прочувствовать город так, как это делают сами жители. Есть даже местная шутка: если спросить голландца о глубине канала, он ответит — одна машина и три велосипеда, а всё остальное — вода.

И, конечно, ночная жизнь

Когда день сменяется вечером, просыпается Лейдзеплейн — главный центр развлечений. Здесь кипит ночная жизнь, гремит музыка и переливается огнями бесконечное движение. Этот район — как финальный аккорд насыщенного дня в Амстердаме.

Приезжайте и убедитесь: Амстердам — это больше, чем мифы о свободе. Это город, который удивляет и остаётся в сердце.

Уточнения

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.

Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt],, официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов, Koninkrijk der Nederlanden; разг. Голла́ндия, Holland) — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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