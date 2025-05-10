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Китай обогнал Турцию — туристы массово выбирают новое направление

2:26
Туризм

Планы на отпуск у россиян в 2025 году заметно изменились. Туристические маршруты переформатировались, а вместе с ними — и страховые предпочтения.

Китай, Закрытый город
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald
Китай, Закрытый город

Китай вырывается вперёд

Впервые за долгое время Китай оказался на третьем месте по количеству оформленных полисов для выезжающих за рубеж. Его доля выросла с 6% в первом квартале 2024 года до 10% за аналогичный период 2025 года. ОАЭ и Турция, которые раньше стабильно входили в топ-3, теперь занимают только четвёртую и пятую позиции.

На первых двух местах остались Таиланд (14%) и страны Шенгенского соглашения (12%). Однако именно Китай показал наиболее впечатляющую динамику роста.

В чём причины

Спрос на дальневосточные направления уверенно растёт. Помимо Китая, популярными становятся Япония, Южная Корея и Вьетнам. Путешественников привлекает не только экзотика, но и безопасность — всё чаще именно этот фактор становится ключевым при выборе страны.

"В целом список непривлекательных для туристов стран более-менее коррелирует с перечнем самых опасных с их точки зрения", — отметил Артём Искра из "Ренессанс страхования".

По его словам, ещё недавно Израиль входил в топ направлений по количеству оформленных страховок, но теперь оказался в числе стран, вызывающих тревогу у туристов — наряду с Ираном, Мексикой, США и Индией.

Кто и куда едет

Каждый четвёртый россиянин в этом году планирует отпуск за границей. По данным "Ренессанс Страхование" и Ozon Travel, большинство выбирают Азию: 18% едут в Китай, Японию и Южную Корею, ещё 18% — в Таиланд, Вьетнам, Камбоджу.

Грузия и Турция также в списке, но теряют позиции. Россияне всё чаще смотрят в сторону культурных направлений — и в этом рейтинге лидируют Китай, Беларусь и Япония.

Россия — всё ещё в топе

Несмотря на рост интереса к загранице, 61% опрошенных всё же предпочитают путешествовать по России. На майские праздники особенно популярны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов, Владимир и Нижний Новгород.

Уточнения

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия "Азиатско-Тихоокеанский регион".

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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