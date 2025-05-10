Это раздражает иностранных туристов в Японии больше всего

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кажется, Япония — образец порядка и чистоты. Но именно с этим парадоксом сталкиваются тысячи иностранцев, впервые ступивших на японскую землю. В ходе масштабного опроса, проведённого Японским агентством по туризму, выяснилось нечто неожиданное.

Фото: commons.wikimedia.org by 京浜にけ is licensed under GNU Free Documentation License Пагода

Почти четверть иностранных туристов пожаловались на одну и ту же проблему. И это — вовсе не языковой барьер, как можно было бы предположить. Главная претензия гостей страны — катастрофическая нехватка урн в общественных местах.

Исследование охватило около 4 тысяч иностранцев в пяти крупнейших аэропортах страны, проводилось с декабря 2024 по январь 2025 года. Результаты удивили: 22% участников признались, что им негде было выбросить мусор. На втором месте — сложности в коммуникации: только 15% респондентов столкнулись с проблемой незнания английского языка среди местных жителей. Далее следуют жалобы на переполненность (13%) и иммиграционные процедуры (8,6%).

Один из типичных комментариев:

"Приходилось нести мусор обратно в гостиницу. Ни одной урны по пути!"

Почему в стране, где всё доведено до совершенства, такая странная ситуация с мусором? Ответ кроется в истории. Ранее урны действительно были повсеместно. Но после трагических событий — атаки с зарином в токийском метро в 1995 году и взрывов поездов в Мадриде в 2004-м — власти приняли меры безопасности, включая сокращение количества мусорных баков в общественных местах.

Добавим к этому строгость японской системы сортировки отходов. Местные жители выбрасывают мусор по особым дням и строго по категориям: пластик, сжигаемый, несжигаемый — и всё это в определённое время. Для туриста, не знакомого с этими правилами, ситуация становится настоящим квестом.

Уточнения

Па́года — буддистское, индуистское или даосcкое сооружение культового характера.



Культу́ра (от лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", см. агрокультура, от colere — "возделывать, ухаживать", родственное — "культ") — сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования и обряды, знания и умения, техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации.

