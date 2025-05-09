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Где Прованс не позирует: пока все в Авиньоне — здесь оживает настоящая Франция

2:50
Туризм

Пока туристы устремляются в Авиньон, я обнаружила место, о котором почти никто не говорит — и совершенно зря. Юзес — небольшой городок в Провансе, окружённый виноградниками, где сохранилась не только архитектура, но и сама душа региона. Здесь нет толп, нет суеты — только светлая тишина, утренние рынки, запах лаванны и эхо древности.

Прованс, винодельни
Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Прованс, винодельни

Средневековый уют и дух Ренессанса

Главная площадь Юзеса — Place aux Herbes — сразу переносит в другое время. Здесь среди светлого камня и тенистых аркад притаился настоящий провансальский рынок, который живёт своей жизнью уже не первое столетие.

Над городом возвышается герцогство Юзес — единственное в стране, которое сохранилось до наших дней. Вид с башни Бермонд открывает захватывающую панораму долины Эр и предгорий Севенны.

Историческая застройка напоминает кадры из фильма: собор Святого Феодорита с его цилиндрической колокольней, здания в стиле Ренессанс, мощёные улочки и уютные переулки, где хочется заблудиться.

Вкус Прованса — в каждой ложке

Настоящий дух Юзеса ощущается на его субботнем рынке. Я пробовала оливковое масло из долины Бо, чёрный трюфель из Гар зимой, козий сыр с гариги, мед с лавандой, вина Кот-дю-Рон. Всё это — не просто гастрономия, а часть местной культуры.

В маленькой гостинице на улице Пелиссери мне подали треску по семейному рецепту, передаваемому из поколения в поколение. Это было лучшее блюдо всего путешествия.

Мастера и подлинность без туристических уловок

Юзес — город ремесленников. Здесь работают гончары, ткачи, дизайнеры, создающие изделия вручную. Их лавки-ателье — настоящие сокровища.

Здесь вы не найдёте банальных магнитов — только аутентичные, «живые» вещи, в которых чувствуется душа мастера. Это напоминает атмосферу деревень Керси, но без толп и шума Рокамадура.

Вокруг Юзеса: природная магия и наследие Рима

Совсем рядом — Пон-дю-Гар, древний римский акведук, особенно красивый на закате. В окрестностях — ароматы кустарника, тропы между оливами и зелёными дубами.

Ущелье Гардон — рай для каякеров, а местные винодельни приглашают на дегустации, сохраняя семейные традиции.

Юзес покорил меня своей сдержанной элегантностью и аутентичностью. Этот город — не для тех, кто ищет достопримечательности, а для тех, кто ищет атмосферу. Настоящий Прованс — тихий, живой, настоящий — ждёт вас именно здесь.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. "провинция") — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Главные города — Марсель, Экс-ан-Прованс, Арль.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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