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Туда, где мифы пахнут мёдом: как Гифио скрывает своё божественное прошлое

3:10
Туризм

В самом сердце Лаконии, у подножия горы Ларисио, раскинулся амфитеатром живописный портовый город Гифио — второй по величине на юге Пелопоннеса. Этот город наполнен жизнью и легендами, сочетая неоклассическую архитектуру, островное настроение и богатую историю, уходящую в античность.

Пелопоннес, Ги́тион
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пелопоннес, Ги́тион

От Геракла до башен Мани

Согласно мифу, именно здесь Геракл и Аполлон не смогли поделить штатив Дельфийского оракула. Победитель так и не определился, и город назвали "Землёй богов" — Γυία.

Первые жители, финикийцы, наладили торговлю пурпуром, а во времена Римской империи Гифио стал крупным портом свободной Лаконии. В новое время он носил имя Маратониси.

Прогулка по городу: от музеев до маяка

Городская набережная — настоящий архитектурный калейдоскоп с ратушей конца XIX века и Археологическим музеем, где собраны артефакты древнего Мани: керамика, скульптуры, надгробия.

В здании бывшего Парфенагогея на площади Венецианаки теперь расположен Культурный центр Восточной Мани — мультимедийный музей, рассказывающий о жизни и традициях здешнего народа.

Обязательно загляните на остров Кранаэ (Маратониси), где, по преданию, Елена и Парис провели ночь перед бегством в Трою.

Здесь возвышается башня Джанетакиса, построенная в 1829 году, и маяк — восьмиугольный, 22 метра в высоту, признанный историческим памятником.

Местные вкусы и деликатесы

В кондитерской "Манолакас" (с 1902 года) вы найдёте пастилу на любой вкус: с мёдом, миндалём, мастикой, ягодами, прополисом, чёрным кунжутом и не только.

В гастрономических лавках продают местные бобовые, маниотское масло, мёд и мыло. Особое внимание заслуживает люпин — древняя культура региона.

В тавернах и узериях стоит попробовать "гурунопулу" (свинина на вертеле), маниотские колбасы с апельсином, пироги с дикими травами и местное пиво из Спарты.

Пляжи, как открытка

Пляжи Гифио протянулись более чем на 43 километра. Популярные места: Селиница и Черногория с мягким песком и возможностью заняться водными видами спорта.

А в Глифаде стоит увидеть ржавые останки корабля "Димитриос", севшего на мель в 1981 году — редкий пляж с характером.

Культурный центр Восточной Мани

В историческом здании старого Парфенагогея работает современный музей, погружающий в прошлое региона. Здесь вы увидите экспозиции, посвящённые жизни, культуре и ремёслам Мани — от сельского хозяйства до миграции и журналистики.

Также представлены маршруты к достопримечательностям, памятникам, пляжам и храмам.

  • Адрес: Ираклеус, 1 — центр Гифио

Уточнения

Йи́тион Ги́тион (греч. Γύθειον ή Γύθειο) — малый город в Греции. Находится в южной части полуострова Пелопоннеса, в 171 километре к юго-западу от Афин, в 51 километре к юго-востоку от Каламаты и в 58 километрах к юго-востоку от аэропорта "Капитан-Василис-Константакопулос".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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