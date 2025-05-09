Техас умеет удивлять: оазис дружелюбия среди бетонных ухмылок — в одном городе

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хьюстон — город контрастов. С одной стороны — южное гостеприимство, с другой — место в списке самых грубых городов США. В 2022 году в исследовании платформы Preply он занял 10-е место по уровню невежливости, уступив лишь мегаполисам вроде Нью-Йорка и Майами. Опрос показал, что местные жители часто игнорируют правила дорожного движения, ведут себя шумно и не отличаются открытым языком тела.

Фото: commons.wikimedia.org by LoneStarMike, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хьюстон, Техас

Но даже в этом, казалось бы, не слишком приветливом городе есть оазис дружелюбия — район Кингвуд, расположенный на севере Хьюстона.

Как Кингвуд ломает стереотипы

Несмотря на репутацию всего города, Кингвуд был признан одним из самых дружелюбных районов США.

По данным опроса, проведённого магазином товаров для дома Hastha Kalalu, он занял второе место в национальном рейтинге, обогнав даже некоторые уголки Нью-Йорка.

Рейтинг формировался на основе:

доступности жилья (средняя цена — около $334 000, против $500 000 по стране);

популярности среди семей;

уровня безопасности по данным ФБР;

качества жизни.

Район получил 77% по шкале дружелюбия — и это вполне объяснимо.

Почему Кингвуд — исключение из правил

Расположенный в 30 минутах езды от центра Хьюстона, Кингвуд — это совсем другой мир: зелёные улицы, неспешный ритм жизни и более 75 миль лесных троп Гринбелт.

Он находится также всего в 20 минутах от аэропорта имени Джорджа Буша, что делает его удобным как для постоянного проживания, так и для гостей.

Здесь легко найти типичный техасский бар с бургерами и пивом, вроде "The Hobbit Cafe", но без городской суеты. Всё это делает север Хьюстона настоящим убежищем от южной грубости.

Противоположности, которые уживаются рядом

История Кингвуда напоминает ситуацию с Южной Флоридой, где грубоватый Майами соседствует с дружелюбным районом Брикелл.

Такие контрасты — напоминание о том, что обобщения часто вводят в заблуждение, и в любом месте можно найти уголок уюта, если знать, куда ехать. В случае Хьюстона — на север.

Уточнения

Хью́стон (англ. Houston,) — четвёртый по количеству жителей город в Соединённых Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас. Хьюстон является административным центром округа Харрис, а также главным экономическим центром агломерации Большого Хьюстона, был основан 30 августа 1836 года

