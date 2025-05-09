Запретная бухта: где найти самый уединённый пляж на Мальте

Если вы думаете, что знаете Мальту, — подумайте ещё раз. Помимо живописных улиц Валлетты и античных храмов, здесь скрыт пляж, который знают лишь самые искушённые путешественники. Это Фомм-ир-Риг — "устье ветра", укромная бухта на западном побережье острова, где кристально чистая вода встречается с дикостью скал.
Несмотря на уединённость, попасть сюда проще, чем кажется: всего 30 минут на машине от аэропорта — и вы на месте. Главное — знать, куда свернуть.
Добраться до пляжа можно пешком по узкой, но живописной тропе или на лодке, арендованной у местных операторов.
Лодочный маршрут особенно популярен среди туристов, которые хотят увидеть пляж с воды, особенно во время заката.
Фомм-ир-Риг идеально подходит для:
Галечный пляж окружён известняковыми скалами и густой зеленью. Это место — настоящая находка для тех, кто ищет природу в первозданном виде.
Любители подводных пейзажей могут исследовать рифы, пещеры и даже затонувшие самолёты в сопровождении гидов из Genjna Watersports. Более опытные ныряльщики могут попробовать ночные погружения.
Но даже без инструктора снорклинг здесь оставит впечатления на всю жизнь. Главное — внимательно следить за погодой: северо-западные ветра могут сделать воду неспокойной, а спуск к пляжу — опасным.
Фомм-ир-Риг — это больше, чем пляж. Это Мальта без фильтров и толп. Это место, где история встречается с природой, а отдых становится настоящим приключением.
Респу́блика Ма́льта (мальт. Repubblika ta' Malta, англ. Republic of Malta) — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге. Мальта была заселена примерно с 5900 г. до н. э. Её расположение в центре Средиземного моря исторически придавало архипелагу большое стратегическое значение в качестве военно-морской базы.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.