Запретная бухта: где найти самый уединённый пляж на Мальте

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы думаете, что знаете Мальту, — подумайте ещё раз. Помимо живописных улиц Валлетты и античных храмов, здесь скрыт пляж, который знают лишь самые искушённые путешественники. Это Фомм-ир-Риг — "устье ветра", укромная бухта на западном побережье острова, где кристально чистая вода встречается с дикостью скал.

Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain Мальта, пляжи

Где находится и как добраться

Несмотря на уединённость, попасть сюда проще, чем кажется: всего 30 минут на машине от аэропорта — и вы на месте. Главное — знать, куда свернуть.

Добраться до пляжа можно пешком по узкой, но живописной тропе или на лодке, арендованной у местных операторов.

Лодочный маршрут особенно популярен среди туристов, которые хотят увидеть пляж с воды, особенно во время заката.

Чем заняться и на что смотреть

Фомм-ир-Риг идеально подходит для:

Снорклинга и дайвинга (здесь до сих пор можно найти артефакты времён Второй мировой войны);

Прогулок по историческим маршрутам к "Линиям Виктории" и наблюдательному посту;

Уединённого отдыха вдали от толп.

Галечный пляж окружён известняковыми скалами и густой зеленью. Это место — настоящая находка для тех, кто ищет природу в первозданном виде.

Погружения и приключения

Любители подводных пейзажей могут исследовать рифы, пещеры и даже затонувшие самолёты в сопровождении гидов из Genjna Watersports. Более опытные ныряльщики могут попробовать ночные погружения.

Но даже без инструктора снорклинг здесь оставит впечатления на всю жизнь. Главное — внимательно следить за погодой: северо-западные ветра могут сделать воду неспокойной, а спуск к пляжу — опасным.

Советы для туристов

Обязательно надевайте обувь с хорошей подошвой — тропа крутая и может быть скользкой.

Не забудьте маску и трубку, если хотите исследовать подводный мир.

Лучше всего ехать в будние дни, чтобы избежать редких, но возможных групп экскурсантов.

Фомм-ир-Риг — это больше, чем пляж. Это Мальта без фильтров и толп. Это место, где история встречается с природой, а отдых становится настоящим приключением.

Уточнения

Респу́блика Ма́льта (мальт. Repubblika ta' Malta, англ. Republic of Malta) — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге. Мальта была заселена примерно с 5900 г. до н. э. Её расположение в центре Средиземного моря исторически придавало архипелагу большое стратегическое значение в качестве военно-морской базы.

