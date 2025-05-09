Рай, спрятанный от всех: Калифорнийская тропа, после которой другие покажутся прогулкой

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Забытый рай среди гигантских скал, где нет толп туристов, шума и асфальта. Звучит как сказка? На самом деле — это долина Техипите в Калифорнии.

Фото: web.archive.org by Jack Borno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сьерра-Невада

Самое дикое место Калифорнии, о котором почти никто не знает

На фоне переполненного Йосемити, который в 2024 году принял более 4 миллионов человек, дикая и труднодоступная долина Техипите в национальном парке Кингс-Каньон остаётся практически неведомой для большинства путешественников.

Здесь, в самом сердце Сьерра-Невады, находится величественный Техипитский купол — самый крупный гранитный монолит этого горного хребта, возвышающийся на 3500 футов над долиной. А вокруг — только небо, горы и полная тишина.

Почему это место не для всех

Добраться до долины непросто. Вас ждёт 15 миль непростой тропы, большая часть которой проходит через заповедник Джона Мьюра.

Разрешение на ночёвку нужно получить заранее, но для однодневных походов оно не требуется.

Путь особенно суров: в спуске длиной всего 2 мили — 70 крутых поворотов и перепад высоты в 3500 футов.

Тропа плохо обслуживается, поросла ядовитым дубом, завалена поваленными деревьями и подвержена оползням. А когда окажетесь внизу — берегитесь змей и храните еду подальше от медведей.

Что вас ждёт в долине

Главная достопримечательность — Техипитский купол. В отличие от перегруженного Хаф-Доума в Йосемити, здесь не нужны разрешения, а очередей нет.

Подняться на купол можно по маршруту третьего класса, а можно просто любоваться его величием снизу.

Кроме купола, здесь можно увидеть:

Водопад Силвер-Спрей высотой 370 футов;

Старинные петроглифы на скалах;

Тихие заводи в ущелье Отчаяния;

Идеальные места для рыбалки на реке.

Уединение без компромиссов

Туристы, которым удалось добраться до долины, часто рассказывают, что за всё время встретили максимум одну-две группы. Это место не про комфорт — это про настоящее, дикое единение с природой.

Но не забудьте сохранить силы: путь обратно — крутой подъём, который под силу только подготовленным.

Уточнения

Сье́рра-Нева́да (исп Sierra Nevada - "заснеженные горы") — горный хребет в западном поясе Кордильер в Северной Америке, проходящий почти через всю восточную часть штата Калифорния. Название хребта имеет испанское происхождение, буквально означающее "снежные горы" — так их назвал отец Педро Фонт (исп. Padre Pedro Font) во время второго путешествия Хуана Баутисты де Анса в 1776 году.



Джон Мьюр (англ. John Muir; 21 апреля 1838 — 24 декабря 1914) — американский естествоиспытатель и писатель шотландского происхождения. Его письма, эссе и книги повествуют о его исследованиях природы, в особенности горной системы Сьерра-Невада в Калифорнии.

