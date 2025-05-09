Город забирает своё: тысячи туристов прилетают сюда ежедневно, но аэропорт Дубай скоро исчезнет

Международный аэропорт Дубая (DXB) каждый год принимает более 90 миллионов пассажиров, оставаясь одним из самых загруженных хабов на планете. Однако, несмотря на его масштабы и значение, в ближайшем будущем он прекратит работу.
Это заявление вызвало волну удивления среди миллионов туристов, особенно из Великобритании, откуда ежедневно в Дубай прилетают до 17 тысяч человек.
Пока тревожиться рано: аэропорт продолжит работу ещё несколько лет. Его закрытие напрямую связано со строительством нового, более современного узла — аэропорта Аль-Мактум (DWC), который станет главной транспортной артерией региона.
"Нет смысла управлять двумя крупными хабами, расположенными так близко друг к другу. Мы перенесём все службы в DWC", — заявил генеральный директор Dubai Airports, Пол Гриффитс.
DXB был открыт в 1960 году, и, как отметил Пол Гриффитс на выставке Arabian Travel Market, 65-летняя инфраструктура требует всё больше инвестиций для поддержания.
"К тому времени срок полезного использования каждого отдельного актива DXB будет близок к концу, поэтому экономически нецелесообразно будет продолжать работу DXB, если мы не инвестируем огромную сумму денег", — пояснил он.
Аль-Мактум начал работу в 2010 году как грузовой терминал, а уже в 2013 году стал принимать пассажирские рейсы. Но по сравнению с DXB он всё ещё малоизвестен широкой публике.
Это скоро изменится. В 2024 году было объявлено о грандиозном расширении DWC: на строительство будет выделено $35 млрд, и в итоге аэропорт станет в пять раз больше нынешнего DXB, с пропускной способностью до 260 миллионов пассажиров в год.
DXB не останется пустым пятном на карте.
"DXB закроется, и мы перестроим этот район. Это расширит город", — сообщил Гриффитс.
Судя по всему, на месте старого аэропорта вырастет новая элитная недвижимость — типичная судьба крупных объектов в динамично развивающихся мегаполисах вроде Дубая.
Дуба́й (араб. دُبَيْ) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
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