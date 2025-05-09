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Город забирает своё: тысячи туристов прилетают сюда ежедневно, но аэропорт Дубай скоро исчезнет

2:30
Туризм

Международный аэропорт Дубая (DXB) каждый год принимает более 90 миллионов пассажиров, оставаясь одним из самых загруженных хабов на планете. Однако, несмотря на его масштабы и значение, в ближайшем будущем он прекратит работу.

Дубай
Фото: unsplash.com by Robert Bock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дубай

Это заявление вызвало волну удивления среди миллионов туристов, особенно из Великобритании, откуда ежедневно в Дубай прилетают до 17 тысяч человек.

Успейте попрощаться

Пока тревожиться рано: аэропорт продолжит работу ещё несколько лет. Его закрытие напрямую связано со строительством нового, более современного узла — аэропорта Аль-Мактум (DWC), который станет главной транспортной артерией региона.

"Нет смысла управлять двумя крупными хабами, расположенными так близко друг к другу. Мы перенесём все службы в DWC", — заявил генеральный директор Dubai Airports, Пол Гриффитс.

Почему DXB закрывается?

DXB был открыт в 1960 году, и, как отметил Пол Гриффитс на выставке Arabian Travel Market, 65-летняя инфраструктура требует всё больше инвестиций для поддержания.

"К тому времени срок полезного использования каждого отдельного актива DXB будет близок к концу, поэтому экономически нецелесообразно будет продолжать работу DXB, если мы не инвестируем огромную сумму денег", — пояснил он.

Каким будет новый аэропорт?

Аль-Мактум начал работу в 2010 году как грузовой терминал, а уже в 2013 году стал принимать пассажирские рейсы. Но по сравнению с DXB он всё ещё малоизвестен широкой публике.

Это скоро изменится. В 2024 году было объявлено о грандиозном расширении DWC: на строительство будет выделено $35 млрд, и в итоге аэропорт станет в пять раз больше нынешнего DXB, с пропускной способностью до 260 миллионов пассажиров в год.

Что будет с территорией DXB?

DXB не останется пустым пятном на карте.

"DXB закроется, и мы перестроим этот район. Это расширит город", — сообщил Гриффитс.

Судя по всему, на месте старого аэропорта вырастет новая элитная недвижимость — типичная судьба крупных объектов в динамично развивающихся мегаполисах вроде Дубая.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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