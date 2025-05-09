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Тайна "поводка": кажется странным, но без этого самолёт не взлетит

1:37
Туризм

Когда пассажиры наблюдают из иллюминатора, как перед взлётом рядом с самолётом идёт сотрудник аэропорта, держа в руках длинный шнур, возникает масса вопросов. На первый взгляд кажется, что гигантскую машину будто бы выгуливают, как собаку. Но всё это — лишь иллюзия.

Самолёт
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Самолёт

На самом деле самолёт никто не тянет

Очевидно, что один человек физически не может сдвинуть с места многотонный авиалайнер. Тем не менее, поведение наземного персонала, идущего рядом с самолётом с верёвкой в руках, часто сбивает с толку пассажиров.

Что это за "поводок"?

Так называемый "поводок" — вовсе не верёвка для буксировки. Это удлинённый кабель, соединяющий гарнитуру наземного оператора с кабиной пилота. Благодаря этому устройству специалист может напрямую общаться с экипажем, передавая важные инструкции перед взлётом.

Для безопасности кабель держат приподнятым, чтобы он случайно не зацепился за шасси и не повредился.

Коммуникация — ключ к безопасности

Во время предполётной подготовки оператор следит за техническим состоянием самолёта и предупреждает экипаж о возможных неисправностях.

Эта связь особенно важна, если возникает нештатная ситуация или требуется уточнение перед рулением на взлёт.

Такая форма связи — обязательная часть предполётной процедуры.

Она позволяет не только отслеживать любые проблемы на земле, но и координировать действия экипажа и обслуживающего персонала без задержек и риска ошибок.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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