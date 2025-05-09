30 болгарских пляжей получили Голубой флаг: какие из них стали фаворитами

С 1995 года Болгария участвует в международной программе "Голубой флаг", которая отмечает самые чистые и экологически управляемые пляжи мира. Первый флаг был поднят на пляже Солнечного берега.
В 2025 году престижную награду получили уже 30 болгарских пляжей и яхтенных пристаней. Организация "Голубой флаг — Болгария" опубликовала их полный список.
Среди отличившихся пляжей — Белая лагуна, Албена, Кранево-Север, Золотые пески, Солнечный день, Обзор, Свети Влас, Несебр, Созополь, Дюны, Аркутино, Бутамята и многие другие участки по всему побережью.
Среди пристаней — Марина Диневи, Сарафово, Крайморие, Поморие и Ченгене скеле.
Как отмечают в организации, получение "Голубого флага" не только поднимает престиж курортов и привлекает туристов, но и способствует устойчивому развитию, защите природы и росту инвестиций в регион, пишет Cross.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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