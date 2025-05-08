Неизведанные пляжи Греции: 8 уникальных островов, которые покорят ваше сердце

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Греция — это место, где история, солнце и море сливаются в уникальное путешествие. Предлагаем вам взглянуть на самые яркие уголки этой удивительной страны.

Фото: commons.wikimedia by India Tupy indiatupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ целующаяся парочка на пляже

Корфу — остров с лазурными пляжами, венецианской архитектурой и неповторимой атмосферой. Обязательно загляните в Палеокастрицу и попробуйте местные сладости и блюда с итальянскими нотками.

Родос — остров рыцарей и древних крепостей. Прогулки по Старому городу, вино, уличные блюда и пляжи с прозрачной водой делают его живым музеем под открытым небом.

Лефкада — остров с самыми яркими бирюзовыми водами в Греции. Пляжи, активный отдых и морские прогулки никого не оставят равнодушным.

Крит — земля легенд и мифов. Величественный Кносский дворец, блюда критской кухни и походы по ущелью Самарья — настоящие приключения для любителей истории и природы.

Миконос — остров вечеринок и белоснежных домов. Романтика, морепродукты и танцы до рассвета ждут вас здесь.

Тасос — изумрудный остров с кристальной водой и сосновыми лесами. Идеален для спокойного отдыха, а также для гастрономов и любителей природы.

Фанари — близкий и доступный курорт у моря, с прекрасными пляжами и видом на Родопы. Идеален для семейных поездок.

Скиатос — остров с 60 пляжами, лодочными прогулками и активной ночной жизнью.

Кавала — жемчужина Северной Греции с красивыми улицами, историческими достопримечательностями и отличной кухней.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

