Неожиданные чемпионы сезона: эти греческие острова привлекли тысячи туристов — и это только начало

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Летний туристический сезон 2025 года официально стартовал, и первые цифры дают понять: туристическая активность в Греции уверенно набирает обороты. В частности, на некоторых островах уже зафиксирован резкий рост бронирований и прибытия иностранных гостей. Однако, как подчёркивают аналитики Института Ассоциации греческих туристических предприятий, динамика распределена крайне неравномерно.

Фото: commons.wikimedia.org by Roma Neus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Крит, г.Рефимно Греция 2010 - panoramio (2)

По их оценке, в период с января по март 2025 года в страну прибыли около 1,6 млн иностранных туристов авиасообщением. Это почти на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что в абсолютных цифрах составляет плюс 77 тысяч человек. Несмотря на это, специалисты напоминают, что зима и начало весны — не лучший показатель для страны, где туризм всё ещё в основном ориентирован на пляжный отдых.

Миконос и Санторини теряют позиции

Отдельного внимания заслуживает тревожная ситуация на популярных греческих направлениях, которые ещё недавно считались безусловными лидерами. Так, на Санторини наблюдается падение интереса, связанное с недавней сейсмической активностью на острове. Землетрясения, по словам экспертов, серьёзно сказались на объёмах бронирований: падение составило почти 30% в первом квартале года. Предполагается, что к июню ситуация может частично стабилизироваться, но окончательных прогнозов пока никто не даёт.

Не лучше обстоят дела и на Миконосе. Остров, который долгое время удерживал статус самого востребованного направления элитного туризма, фиксирует третий подряд сезон снижения интереса. Особенно заметно это в сегменте роскошного жилья — спрос упал на 40% по сравнению с 2022 годом. В туристической отрасли говорят о возможной переоценке бренда острова и растущей конкуренции со стороны менее перегруженных направлений.

Парос между спадом и надеждой

Чуть более стабильной выглядит ситуация на Паросе, однако и здесь специалисты замечают признаки замедления. Несмотря на то, что остров пока держится лучше, чем Миконос и Санторини, общая тенденция остаётся настораживающей. Туроператоры делают ставку на интенсивное продвижение направления в ближайшие недели, чтобы не допустить углубления спада.

Крит, Родос и Ионические острова — главные бенефициары

На фоне этих проблем некоторые регионы демонстрируют стабильный рост. Крит и Родос сохраняют уверенные позиции среди самых популярных направлений у крупных туроператоров, при этом объёмы индивидуальных бронирований также впечатляют. Всё больше туристов предпочитают планировать отпуск самостоятельно, и эти два острова оказываются среди главных бенефициаров этой тенденции.

Настоящим сюрпризом сезона стали Ионические острова — в частности, Закинф и Корфу. Уже в 2024 году они показали прирост в 5,5%, достигнув 3,8 млн туристических прибытий, а в этом году, по словам экспертов, бронирования на летний сезон выросли ещё на 7%. Такие данные указывают на явное перераспределение интереса туристов в сторону новых (или забытых) локаций.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.

