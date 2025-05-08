Где найти европейские Мальдивы? Хорватский Лошинь удивляет своей первозданной красотой

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мальдивы у всех ассоциируются с белоснежными пляжами, бирюзовым морем и тропическим раем. Но мало кто знает, что нечто подобное можно найти и в Европе — без длительных перелётов и смены часовых поясов. Такой уголок "Мальдив" есть в любимой многими Хорватии.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info остров

Один из хорватских островов, словно сошедший с открытки, скрыт в живописной части Адриатики. Лошинь — остров, который удивляет своей природной красотой и атмосферой. Здесь — белые песчаные пляжи, прозрачная морская гладь и пышная зелень, создающие настроение настоящего тропического курорта. В отличие от популярных туристических мест, тут нет толп отдыхающих. Это идеальное место для тех, кто ищет тишину, умиротворение и перезагрузку. А главное — находится совсем рядом и не ударит по бюджету.

Остров Лошинь расположен в Кварнерском заливе, чуть южнее полуострова Истрия, под островом Крк. Самые известные населенные пункты — Вели и Мали Лошинь. Остров называют "островом жизненной силы" — воздух здесь настолько чистый, что считается целебным. Природа почти нетронута, как будто время здесь замерло.

Прогуливаясь по узким улочкам, можно наткнуться на старинные виллы, в которых когда-то жили капитаны, владельцы кораблей и зажиточные горожане. Эти дома до сих пор хранят историю, стоя гордо и молчаливо, напоминая о том, насколько значимым был этот остров в прошлом.

Главная жемчужина Лошиня — это море. Невероятно чистое, с насыщенно голубым оттенком, словно сошедшее с картинки. А ещё здесь можно встретить дельфинов — они часто проплывают совсем рядом с берегом. Остров лежит на их естественном маршруте, и наблюдать за тем, как они играют и выныривают из воды, — настоящее волшебство и незабываемое впечатление.

Интересны и названия деревушек поблизости — порой они звучат словно из сказки. Например, "Город рыбаков", где рыбалка — главный источник дохода, или "Солнечный оазис" — само название уже вызывает ощущение тепла и безмятежности.

Здесь также находится маленький рыбацкий порт Ровенска с уютным пляжем и аутентичной атмосферой. Здесь всё пронизано духом моря и настоящей островной жизни.

Добраться до острова можно только на пароме — из Риеки, Задара или Пулы. Путь не самый простой, но именно это придаёт поездке особый шарм и делает её настоящим приключением.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

