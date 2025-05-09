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Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст

3:06
Туризм

Чешские туристы с нетерпением ждали спокойного отдыха у моря, но вместо этого произошёл неприятный сюрприз. Местные жители прогнали их от берега, говоря, что это "только для богатых немцев". Чехи чувствовали себя незваными гостями во время собственного отпуска.

Пляж в Хорватии
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Zivner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж в Хорватии

Идеальный отдых

Чешская семья поехала отдыхать в Хорватию. Им нравится эта страна, они ездят туда уже более 15 лет подряд. Туристы выбрали места, где не так много людей и можно наслаждаться тишиной и морем. Обычно они останавливались на более крупном курорте и объезжали близлежащие пляжи за пределами городов, и этот год не стал исключением.

Чехи нашли небольшой городок, где был магазин и ресторан. Вокруг города было несколько красивых и не очень доступных пляжей, поэтому у семьи были надежды, что они будут там совсем одни.

Пляж красивый и без людей

На следующий день после прилёта путешественники собрались утром и отправились в 10-километровый путь на один из выбранных ими пляжей. Дорога вдоль набережной была красивой, и чехам не терпелось прыгнуть в море. Они припарковались недалеко от финиша и распаковали свои вещи. Когда они спустились по тропинке в сторону моря, то посмотрели на окрестности пляжа. Было несколько небольших вилл, которые выглядели действительно роскошно. Наверное, местный нувориш, решили они и спустились на пляж. Там путешественники начали распаковывать свои вещи. Зонтик, шезлонги, что-нибудь перекусить. Они были почти одни на пляже. Только вдалеке лежала пожилая пара, которая их совсем не замечала. Чехи были взволнованы. Дети сразу прыгнули в воду, а муж с женой открыли пиво и наблюдали за морем.

Вход воспрещён!

Однако летняя идиллия продлилась недолго. Примерно через полчаса к туристам подошёл мужчина в футболке с надписью "охранник". Сначала он начал с хорватского языка, которым не очень хорошо владел, поэтому он перешёл на английский язык и рассказал, что этот пляж зарезервирован для немецких владельцев тех вилл, которые стояли рядом. По его словам, группа богатых немцев купила всю эту территорию и использует её только в личных целях.

Чехи пытались убедить его, что нашли информацию о том, что пляж открыт для публики, но охранник был непреклонен. Добрых полчаса чешские путешественники его уговаривали, но безуспешно. Вывод был ясен. Вы должны собрать вещи и уехать. Можно представить, какой была реакция детей. Они ничего не понимали и чуть ли не плакали. Муж с женой начали собирать вещи и были ужасно злы. Они сказали себе, что больше никогда не поедут в Хорватию, потому что им кажется, что эта страна потеряли к чехам всякое уважение.

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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