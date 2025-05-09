Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст

Чешские туристы с нетерпением ждали спокойного отдыха у моря, но вместо этого произошёл неприятный сюрприз. Местные жители прогнали их от берега, говоря, что это "только для богатых немцев". Чехи чувствовали себя незваными гостями во время собственного отпуска.
Чешская семья поехала отдыхать в Хорватию. Им нравится эта страна, они ездят туда уже более 15 лет подряд. Туристы выбрали места, где не так много людей и можно наслаждаться тишиной и морем. Обычно они останавливались на более крупном курорте и объезжали близлежащие пляжи за пределами городов, и этот год не стал исключением.
Чехи нашли небольшой городок, где был магазин и ресторан. Вокруг города было несколько красивых и не очень доступных пляжей, поэтому у семьи были надежды, что они будут там совсем одни.
На следующий день после прилёта путешественники собрались утром и отправились в 10-километровый путь на один из выбранных ими пляжей. Дорога вдоль набережной была красивой, и чехам не терпелось прыгнуть в море. Они припарковались недалеко от финиша и распаковали свои вещи. Когда они спустились по тропинке в сторону моря, то посмотрели на окрестности пляжа. Было несколько небольших вилл, которые выглядели действительно роскошно. Наверное, местный нувориш, решили они и спустились на пляж. Там путешественники начали распаковывать свои вещи. Зонтик, шезлонги, что-нибудь перекусить. Они были почти одни на пляже. Только вдалеке лежала пожилая пара, которая их совсем не замечала. Чехи были взволнованы. Дети сразу прыгнули в воду, а муж с женой открыли пиво и наблюдали за морем.
Однако летняя идиллия продлилась недолго. Примерно через полчаса к туристам подошёл мужчина в футболке с надписью "охранник". Сначала он начал с хорватского языка, которым не очень хорошо владел, поэтому он перешёл на английский язык и рассказал, что этот пляж зарезервирован для немецких владельцев тех вилл, которые стояли рядом. По его словам, группа богатых немцев купила всю эту территорию и использует её только в личных целях.
Чехи пытались убедить его, что нашли информацию о том, что пляж открыт для публики, но охранник был непреклонен. Добрых полчаса чешские путешественники его уговаривали, но безуспешно. Вывод был ясен. Вы должны собрать вещи и уехать. Можно представить, какой была реакция детей. Они ничего не понимали и чуть ли не плакали. Муж с женой начали собирать вещи и были ужасно злы. Они сказали себе, что больше никогда не поедут в Хорватию, потому что им кажется, что эта страна потеряли к чехам всякое уважение.
Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.
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