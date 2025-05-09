Места, которые исчезнут с карты мира: у вас есть последние несколько лет, чтобы посетить их

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4:14
Туризм

2024 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений. Призрак изменения климата зловеще витает над многими островами, горами и городами. В результате глобального потепления многие из нынешних драгоценностей нашей планеты вряд ли увидит своими глазами следующее поколение.

Новый Орлеан
Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новый Орлеан

Венеция

Ни для кого не секрет, что знаменитый романтический город, славящийся своей неподвластной времени красотой и лабиринтом водотоков, медленно тонет. Виной всему повышение уровня моря, вызванное изменением климата и просадкой грунта зданий. Несмотря на то что в настоящее время предпринимаются усилия по строительству барьеров и улучшению дренажных систем, долгосрочная устойчивость Венеции остаётся неопределенной. Согласно новому исследованию, проведённому Национальным институтом геофизики и вулканологии Италии, итальянский город может остаться без эффективной защиты от экстремальных погодных явлений не позднее конца века.

Из Нью-Йорка в Джакарту

Прибрежные города по всему миру также борются со временем, так как подвержены риску затопления. Если в начале 20 века уровень моря повышался примерно на 1,7 миллиметра в год, то в начале 21 века он составлял уже 3,1 миллиметра в год. К 2100 году крупные города, такие как Джакарта, Майами, Нью-Йорк, Новый Орлеан и Бангкок, могут исчезнуть с лица земли. В Европе наибольшему риску подвержены Брюгге в Бельгии, Амстердам в Нидерландах и Лондон в Великобритании. По словам учёных, некоторые из них ещё имеют шанс на спасение благодаря различным мерам защиты от наводнений.

Тропические леса Амазонки

Тропические леса Амазонки также находятся под угрозой, страдая в основном в результате вырубки лесов, а незаменимые виды исчезают с каждым потерянным гектаром. В то же время способность леса поглощать углекислый газ также снижается, что ещё больше усугубляет климатический кризис. Наихудший сценарий заключается в том, что, если Амазонка достигнет точки невозврата, она превратится в саванну и потеряет способность регулировать глобальный климат.

Большой Барьерный риф в Австралии

Одной из самых известных и биоразнообразных морских экосистем в мире является Большой Барьерный риф в Австралии, который протянулся примерно на 2300 километров вдоль австралийского побережья. Это убежище для бесчисленных морских видов от мелких беспозвоночных до крупных хищных рыб, но даже оно может не пережить глобальное потепление. В последнее десятилетие температура Тихого океана достигла самого высокого значения за последние 400 лет, что представляет значительную угрозу для кораллового рифа. По мнению австралийских учёных, если не остановить потепление нашей планеты, риф вряд ли выживет. Наше поколение может стать свидетелем гибели одного из этих великих чудес природы.

Мальдивы и другие исчезающие райские уголки

Идиллическое островное государство Мальдивы, известное своими нетронутыми пляжами и роскошными курортами, вероятно, станет первой жертвой, которая погрузится в океан из-за глобального потепления. Более двухсот островов имеют среднюю высоту всего один метр, что делает Мальдивы самым плоским местом на Земле. Прогнозы предполагают, что большая часть страны может быть затоплена к 2100 году. Аналогичная судьба, вероятно, ждёт и небольшое островное государство Кирибати, которое имеет высоту лишь немного выше, около 1,8 метра. Тихоокеанский остров с населением 120 тысяч человек может потерять две трети своей суши, если уровень воды поднимется на один метр. Вода также может поглотить Маршалловы острова или архипелаг Тувалу.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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