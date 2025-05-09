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Бразилия — это не только карнавал: здесь есть города с европейским колоритом — будьте готовы к сюрпризам!

3:23
Туризм

Бразилия, известная своим культурным разнообразием, является домом для городов, которые напоминают европейские деревни. Эта характеристика является результатом европейской иммиграции, которая принесла с собой традиции, архитектуру и гастрономию. В этой статье мы расскажем о некоторых из этих городов, где можно немного почувствовать себя Европой, не покидая Бразилию.

Блуменау
Фото: flickr.com by Marinelson Almeida, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Блуменау

Эти города разбросаны по нескольким регионам страны, каждый из которых имеет свои особенности, согласно веб-сайту Brasil Perfil. От исторических зданий до культурных фестивалей — эти места предлагают богатый и разнообразный опыт.

Какие города Бразилии похожи на Европу?

Пенеду в штате Алагоас является ярким примером. Основанный в шестнадцатом веке, город имеет португальское и голландское влияние. Одной из достопримечательностей является церковь Носса-Сеньора-да-Корренте, известная своей португальской плиткой.

В Рио-де-Жанейро также есть район Пенеду, известный как Маленькая Финляндия. Основанный финскими иммигрантами в двадцатом веке, он предлагает среду, напоминающую Северную Европу, с традициями и пейзажами, характерными для Финляндии.

Каково европейское влияние на юге Бразилии?

Юг Бразилии особенно богат городами с европейским наследием. Блуменау в Санта-Катарине известен своей ярко выраженной немецкой идентичностью, заметной в фахверковых зданиях и знаменитом Октоберфесте. Бенту Гонсалвеш в Риу-Гранди-ду-Сул выделяется своим итальянским влиянием, своими винодельнями и использованием талианского диалекта.

Кампус-ду-Жордан в Сан-Паулу часто сравнивают со Швейцарскими Альпами с их мягким климатом и архитектурой, вдохновлённой Европой. Город славится своим зимним фестивалем и кухней, которая привлекает посетителей, ищущих кусочек Европы в Бразилии.

Как голландская культура проявляется в Паране?

В Паране такие города, как Холамбра и Карамбеи, являются центрами голландской культуры в Бразилии. Холамбра, известная как национальная столица цветов, славится своими плантациями и типичной голландской архитектурой. В Карамбеи есть музей под открытым небом, исторический парк Карамбеи, где посетители могут попробовать голландскую кухню в аутентичной обстановке.

Как Серра-Гауша и Вале-дус-Виньедос привносят европейский колорит в Бразилию?

Серра-Гауша является популярным местом для тех, кто хочет получить европейский опыт в Бразилии. Грамаду сочетает в себе немецкое и итальянское влияние, предлагая фестивали шоколада и известный кинофестиваль. Канела, соседний город, известен своими природными ландшафтами и готической архитектурой.

Вале душ Виньедус в Бенту-Гонсалвис славится производством высококачественных вин, воспевая итальянское наследие в виноградарстве. Эти направления предлагают подлинные впечатления, которые переносят посетителей в культурное путешествие, и для этого не нужно уезжать за пределы Бразилии.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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