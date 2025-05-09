Магия Хорватии: откройте для себя Растоке — деревню, где водопады плещутся между домами

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Адриатическое море уже много лет является одним из самых популярных мест отдыха для жителей Хорватии, но когда речь заходит о внутренних районах Хорватии, мы думаем только о Плитвицких озёрах. В то же время здесь очень много уникальных и интересных мест, которые обязательно стоит увидеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Neoneo13, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Деревня Растоке

Хотите увидеть одну из самых красивых деревень в мире? Добро пожаловать в Растоке. Несмотря на то что эта живописная деревня, которую также называют Русалочной лагуной, находится почти в 100 километрах от моря, она была включена в список самых красивых деревень мира по версии Всемирной туристской организации. Она расположена всего в 30 километрах от Плитвицких озёр и в 100 километрах от столицы Хорватии Загреба.

Как эта деревня в месте слияния рек Слюнчица и Корана заслужила того, что попала в список самых красивых деревень мира? Что здесь такого интересного? Только что упомянутые реки. В то время как река Корана медленно протекает по руслу долины, Слюнчица образует своего рода дельту слияния или разделённое по уровням соединение на 10—20 метров выше. Для того чтобы перелить воду из более высокой реки в Корану, которая протекает в долине, волшебница-природа создала 23 водопада. Они создают удивительный водный аттракцион прямо между домами, который вы не увидите больше нигде в мире.

Тщательно ухоженные дома, построенные из камня и дерева, действительно выглядят как декорации из сказки. Здесь есть несколько исторических зданий бывших мельниц, построенных прямо над водными каналами. Сегодня в них уже не мелют зерно, их только посещают туристы, так что вы сможете насладиться кофе или обедом на террасе, под которой протекает река, или понаблюдать за водопадами, которые будут буквально у вас под рукой.

А если вы хотите освежиться в прозрачной воде, хоть она и далека от температуры Адриатики, рекомендуем бассейн с естественной рекой под мостом. Конечно, здесь есть всё оборудование, то есть раздевалки, душевые, туалеты и киоски с прохладительными напитками.

Живописная деревня Растоке выглядит как музей под открытым небом, но никто не попросит у вас плату за вход. И вы действительно можете вдоволь прогуляться по четырём туристическим тропам разной длины и сложности. Они проведут вас по сказочным жилищам, вдоль рек, по лугам и островам, соединённым пешеходными мостиками, откуда вы будете любоваться захватывающей дух красотой водопадов в сочетании с сельской архитектурой древних времён. Самый короткий маршрут можно пройти примерно за час неспешной ходьбы, самый длинный поход по окрестностям занимает около четырёх часов и по силам даже менее подготовленным туристам.

Экскурсия также включает в себя посещение музея, где можно узнать о жизни в хорватской сельской местности в прошлые века. И ещё одна местная диковинка — индейский тотем на деревенской площади. Именно здесь в 1962 году снимались некоторые сцены из легендарного фильма "Сокровище Серебряного озера".

А если вы не хотите покидать эту волшебную сказочную деревню, вы также можете остановиться на ночь в нескольких гостевых комнатах. Только учтите, что в этом районе, как правило, холоднее, чем у моря, поэтому куртка и длинные брюки точно придутся вам как нельзя кстати. И не забывайте о прочной походной обуви. Счастливого пути!

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

