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Туризм без тормозов: улицы Пхукета стали ареной ночных драк

1:51
Туризм

Пхукет, давно ставший символом вечеринок и свободы, сегодня сталкивается с тревожной реальностью: улица Сои Бангла превращается в арену постоянных туристических драк. И проблема не столько в преступниках, сколько в самих отдыхающих.

Пхукет
Фото: https://web.archive.org/web/20161101140103/http://www.panoramio.com/photo/129459340 by Максим Улитин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пхукет

Главный "катализатор" — бесконтрольное употребление алкоголя. Как сообщают тайские соцсети, полиция почти не вмешивается, позволяя ситуациям обостряться. В итоге сцены, напоминающие уличные разборки, стали обыденностью.

"Эти конфликты, разжигаемые спиртным, происходят почти каждую ночь. Порой они выходят из-под контроля, потому что полиция просто не реагирует", — рассказывает один из очевидцев. По его словам, турист в белой рубашке, попавший на видео, неоднократно пытался затеять драку.

Очередной инцидент произошёл 6 мая около 3:30 утра — кадры были опубликованы на следующий день. На 20-секундной записи запечатлён момент, когда один пьяный турист нападает на другого. В кадре появляется третий мужчина, который пытается их разнять, но агрессор не останавливается и пытается продолжить драку.

Местные жители не скрывают раздражения: порой полицейские всё же появляются, чтобы увезти зачинщиков в участок, но чаще — нет. Всё заканчивается тем, что участники просто расходятся, а улица вновь наполняется весельем до следующей стычки.

Полиция утверждает, что осведомлена о проблеме и пытается контролировать ситуацию. Однако бары продолжают работать до утра, а пьянство стало почти нормой. Это вызывает всё больше вопросов у местных: что важнее — туристическая репутация или безопасность.

Уточнения

Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА:), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan - по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально "мыс Саланг') — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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