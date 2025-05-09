Эти страны зовут без визы — и добраться можно прямым рейсом

Хочется в отпуск, но пугают визы, транзиты и пересадки? Есть хорошая новость: из России по-прежнему можно улететь в десятки стран — быстро, без визы и прямым рейсом. Некоторые государства принимают по российскому паспорту, в другие визу поставят прямо на границе. Мы собрали список направлений, куда можно отправиться уже завтра — всё просто.
Армения, Абхазия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан — пускают по российскому паспорту.
Бахрейн, Египет, Катар, ОАЭ, Оман, Таиланд, Марокко — все эти страны ждут туристов, а визу оформляют прямо по прилёту.
По данным ФСБ, в 2024 году число зарубежных поездок выросло на 7,8% по сравнению с 2023-м. Первенство по популярности удерживает Турция.
Из России по-прежнему можно улететь в более чем 20 стран без визы или с получением её на границе. Некоторые государства принимают даже по внутреннему паспорту. Варианты есть на любой вкус — от близких соседей до экзотических направлений. Главное — выбрать маршрут и купить билет: никаких бюрократических сложностей.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется "загранпаспорт", "загранник", "загран", "загранка") — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.