Эти страны зовут без визы — и добраться можно прямым рейсом

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хочется в отпуск, но пугают визы, транзиты и пересадки? Есть хорошая новость: из России по-прежнему можно улететь в десятки стран — быстро, без визы и прямым рейсом. Некоторые государства принимают по российскому паспорту, в другие визу поставят прямо на границе. Мы собрали список направлений, куда можно отправиться уже завтра — всё просто.

Фото: Wikimedia Commons by george ruiz is licensed under Public domain загранпаспорт, виза

Где не нужен загранпаспорт

Армения, Абхазия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан — пускают по российскому паспорту.

В Армении стоит посетить Ереван, озеро Севан и Татевский монастырь.

В Абхазии — Сухум, Гагра и озеро Рица.

В Казахстане обязательно загляните в Алматы — город модных кафе и горных видов.

Визу поставят на границе

Бахрейн, Египет, Катар, ОАЭ, Оман, Таиланд, Марокко — все эти страны ждут туристов, а визу оформляют прямо по прилёту.

В Бахрейне загляните на базар, попробуйте дайвинг.

В Омане не пропустите Маскат и поездку в пустыню.

В Катаре стоит хотя бы день провести в Дохе — это больше, чем просто пересадочный пункт.

Египет — отличная возможность сочетать пляжный отдых и экскурсии к пирамидам.

Безвизовые направления с загранпаспортом

Вьетнам — без визы до 45 дней. Обязателен паспорт, действующий минимум 6 месяцев.

Грузия — можно находиться до года. Обязательно съездите в Кахетию и Батуми.

Сербия, Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Куба — все без виз. Куба требует лишь анкету путешественника.

Таиланд — анкета онлайн и билет в Пхукет за 9 часов.

Турция — фаворит среди россиян. Если были только на курортах — откройте для себя Стамбул.

Сколько россиян уже выехали

По данным ФСБ, в 2024 году число зарубежных поездок выросло на 7,8% по сравнению с 2023-м. Первенство по популярности удерживает Турция.

Куда лететь

До 3 часов в пути: Армения, Азербайджан, Беларусь, Сербия.

Около 6 часов: Египет, Катар, Марокко, ОАЭ.

Долгие рейсы (9-13 часов): Вьетнам, Таиланд, Куба.

Из России по-прежнему можно улететь в более чем 20 стран без визы или с получением её на границе. Некоторые государства принимают даже по внутреннему паспорту. Варианты есть на любой вкус — от близких соседей до экзотических направлений. Главное — выбрать маршрут и купить билет: никаких бюрократических сложностей.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется "загранпаспорт", "загранник", "загран", "загранка") — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

