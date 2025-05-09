Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сосед-чеснок: с кем на грядке он дружит, а кого выживает
Привычка, из-за которой ты платишь за 65 холодильников, даже если не открываешь их
Щенок дороже авто? Эти породы умеют не только лаять, но и опустошать счета
Вкуснее, чем гриль: курица на соли получилась неожиданно праздничной
5 малоизвестных мопедов СССР
Обновлённая Toyota Corolla Cross станет конкурентом для Honda HR-V и прочих
Даже если Трамп снизит тарифы на 50%: финансовые рынки на грани нового падения
Эта ошибка при нырянии может стоить слуха
США включили невидимый двигатель прогресса – и он уже работает

Благодаря вандалам начали реставрацию фонтана, который пережил века

2:03
Туризм

На площади Масарика в Карвине оживает история: город восстанавливает фонтан, которому этим летом исполнится 125 лет. Архитектурное украшение, построенное в 1900 году, было повреждено вандалами, что привело к утечкам воды и поломке оборудования. Сейчас объект обретает вторую жизнь.

фонтан в Карвине, Чехия
Фото: commons.wikimedia by Michal Klajban, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
фонтан в Карвине, Чехия

Работы проходят под контролем Управления по охране памятников, с полным соблюдением реставрационных норм. Бассейн из песчаника укрепляется, производится гидроизоляция, трещины устраняются, а сам фонтан окружён строительными лесами и проходит тщательную очистку.

Фонтан построен на месте старинного водохранилища конца XVIII века и служил как источником воды, так и декорацией городской площади. Его создатель — венский архитектор Джордж Вирт, спроектировал его в историческом стиле с множеством скульптурных деталей.

Конструкция длиной около пяти метров включает две чаши с львиными головами, скульптуры дельфинов в нижней части и путти, символизирующих четыре времени года — в средней. Завершает композицию позолоченная роза на верхушке фонтана.

Работы стартовали на прошлой неделе и продлятся около месяца. Цель — восстановить функциональность фонтана и его былое великолепие, сделав его доступным для будущих поколений горожан и туристов.

Параллельно в Карвине начался ремонт 100-летнего моста в Даркове. Проект включает очистку бетона, устранение трещин и швов, нанесение защитного слоя, а также постепенное восстановление архитектурной мебели моста. Несмотря на реставрацию, мост остается открытым для пешеходов и велосипедистов, а работы продлятся примерно два месяца.

Карвина показывает пример бережного отношения к городской истории и архитектуре, превращая памятники в живую часть современного облика.

Уточнения

Карвина (чеш Karviná) — город в Моравско-Силезском крае Чехии, близ границы с Польшей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Садоводство, цветоводство
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк Аудио 
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам
Российский шоу-бизнес
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Сводка с фронта: истерика Киева перед 9 мая, США угрожают выйти из переговоров Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Последние материалы
Вода с секретом: огород пышет здоровьем, а расходов — почти ноль
Готовим эту запеканку, когда нет времени и не хочется тратить силы
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Совет от бабушек СССР: как сделать тесто пышным и мягким
Целлюлиту конец: упражнения, после которых зеркалу хочется аплодировать
Бассейн в облаках, кухня на крыше и один секрет, за который просят $35 миллионов
Бразилия — это не только карнавал: здесь есть города с европейским колоритом — будьте готовы к сюрпризам!
Никогда не заводите этих псов, если у вас ковры и светлая мебель
Стоп-слова для переводов: банки не пропустят ваш платёж
Веки в стрессе, взгляд в отчаянии? На кухне уже варится спасение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.