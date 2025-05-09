Благодаря вандалам начали реставрацию фонтана, который пережил века

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На площади Масарика в Карвине оживает история: город восстанавливает фонтан, которому этим летом исполнится 125 лет. Архитектурное украшение, построенное в 1900 году, было повреждено вандалами, что привело к утечкам воды и поломке оборудования. Сейчас объект обретает вторую жизнь.

Фото: commons.wikimedia by Michal Klajban, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ фонтан в Карвине, Чехия

Работы проходят под контролем Управления по охране памятников, с полным соблюдением реставрационных норм. Бассейн из песчаника укрепляется, производится гидроизоляция, трещины устраняются, а сам фонтан окружён строительными лесами и проходит тщательную очистку.

Фонтан построен на месте старинного водохранилища конца XVIII века и служил как источником воды, так и декорацией городской площади. Его создатель — венский архитектор Джордж Вирт, спроектировал его в историческом стиле с множеством скульптурных деталей.

Конструкция длиной около пяти метров включает две чаши с львиными головами, скульптуры дельфинов в нижней части и путти, символизирующих четыре времени года — в средней. Завершает композицию позолоченная роза на верхушке фонтана.

Работы стартовали на прошлой неделе и продлятся около месяца. Цель — восстановить функциональность фонтана и его былое великолепие, сделав его доступным для будущих поколений горожан и туристов.

Параллельно в Карвине начался ремонт 100-летнего моста в Даркове. Проект включает очистку бетона, устранение трещин и швов, нанесение защитного слоя, а также постепенное восстановление архитектурной мебели моста. Несмотря на реставрацию, мост остается открытым для пешеходов и велосипедистов, а работы продлятся примерно два месяца.

Карвина показывает пример бережного отношения к городской истории и архитектуре, превращая памятники в живую часть современного облика.

Уточнения

Карвина (чеш Karviná) — город в Моравско-Силезском крае Чехии, близ границы с Польшей.

