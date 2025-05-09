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Деньги вернули, услуги заблокировали: история, которая заставит задуматься

1:46
Туризм

Emirates Airlines оказалась в центре скандала после того, как запретила пассажиру первого класса пользоваться её услугами. Причиной стал спор по возврату средств, возникший после отмены рейса, вызванной наводнением в Дубае.

Борт самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борт самолета

Пассажир, не сумев связаться с представителями авиакомпании, самостоятельно забронировал альтернативный рейс через Air France и попытался добиться компенсации. Однако его несколько обращений остались без ответа, а официальный запрос на возврат был отклонён.

После этого клиент инициировал возврат средств через свой банк, и эмитент карты признал действия пассажира обоснованными, вернув ему деньги. На этом конфликт мог бы закончиться, но спустя год Emirates внезапно потребовала вернуть сумму, ранее компенсированную банком, и заблокировала пассажиру доступ ко всем услугам авиакомпании до погашения "долга".

Клиент оказался в положении, когда он не совершал никаких правонарушений, но был обвинён в "мошенническом возврате", при том что изначальная отмена рейса произошла по вине экстремальных погодных условий, и связь с авиакомпанией в те дни была нарушена.

Юристы советуют в таких случаях обращаться в регулирующие органы Великобритании, если пассажир является её гражданином, а также напрямую связываться с руководством авиакомпании, чтобы пересмотреть спорное решение.

Этот случай поднимает важный вопрос: имеют ли право авиакомпании отказывать в обслуживании после законного возврата средств через банк? Для многих путешественников он стал тревожным сигналом: даже билет первого класса не гарантирует справедливого отношения.

Уточнения

Emirates одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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