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Вино вместо воды: стюардесса перепутала напитки для ребёнка

1:52
Туризм

На борту рейса CX255 авиакомпании Cathay Pacific произошёл необычный и тревожный инцидент. Вместо обычной воды стюардесса по ошибке подала трёхлетнее вино маленькому пассажиру. Ребёнок пожаловался на кислый вкус, и тогда бортпроводники заменили напиток — но медицинскую помощь сразу не оказали.

Бокалы, вино
Фото: commons.wikimedia.org by FXR (aka Soundz'FX), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бокалы, вино

Ситуацию спас французский врач, находившийся на борту. Он осмотрел ребёнка и не выявил симптомов отравления. Экипаж рекомендовал родителям наблюдать за состоянием сына и обратиться к авиакомпании после посадки. Семья, тем не менее, оперативно обратилась за консультацией в экстренную службу Medlink.

По прибытии авиакомпания принесла официальные извинения, вернула стоимость билетов и выдала ваучеры на повышение класса обслуживания. Также в компании провели повторный инструктаж с экипажем по проверке и раздаче напитков.

Однако семья осталась недовольна. Родители настаивают, что не получили извинений лично от бортпроводников и уже направили жалобы в ряд авиационных инстанций. Отец мальчика считает, что ошибка могла серьёзно повлиять на здоровье ребёнка в долгосрочной перспективе.

Автор статьи, освещающей этот случай, выразил шок от самой ошибки, но также отметил, что инцидент может быть преувеличен, поскольку ребёнок не успел выпить много. Тем не менее, он признаёт: Cathay Pacific серьёзно отнеслась к ситуации и взяла на себя ответственность.

Компания пообещала усилить внутренние протоколы, чтобы исключить подобные случаи в будущем. Семья, в свою очередь, продолжает требовать более твёрдого признания вины и индивидуального подхода к пострадавшим.

Уточнения

Cathay Pacific («Катэ́й Паси́фик») — флагманская авиакомпания Гонконга. Базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 109 направлениям в 35 странах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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