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Исторический поворот: швейцарский стиль, венгерская история — новый премиум-отель в центре столицы

2:15
Туризм

В самом сердце Будапешта распахнул двери Mövenpick Hotel Budapest Centre — роскошный шестиэтажный отель с богатой историей и новым лицом. Это первая гостиница бренда Mövenpick в столице и вторая в стране. Она стала не просто обновлённым зданием, а настоящим символом слияния архитектурного наследия и современных стандартов гостеприимства.

Гостиничный номер, Будапешт
Фото: commons.wikimedia.org by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиничный номер, Будапешт

Возрождение легендарного Palace Hotel

Историческое здание было построено в 1911 году архитекторами Марселлом и Якабом Дезсе в стиле ар-нуво.

На тот момент Palace Hotel считался одним из самых передовых отелей Европы. Сегодня, спустя более ста лет, оно получило вторую жизнь благодаря сотрудничеству Accor и Mogo Hotel Group.

"Это расширение отражает нашу приверженность высокому качеству обслуживания гостей для обеспечения долгосрочного потенциального туристического направления", — заявил старший вице-президент Accor, Франк Реул.

227 номеров, которые сочетают классику и комфорт

Каждый номер — результат внимательной реставрации, где сочетаются исторические элементы и современные решения.

Просторные люксы и уютные комнаты оформлены в сдержанном элегантном стиле, а также оснащены всем необходимым для отдыха и деловых поездок.

Гостям также доступен современный конференц-зал, вмещающий более 300 человек — идеальное пространство для бизнес-мероприятий и торжеств.

Новая веха в развитии бренда Mövenpick

Проект стал важным этапом в региональной экспансии Accor и Mogo Hotel Group, чей опыт охватывает отели по всей Центральной и Восточной Европе.

Отель в Будапеште стал воплощением их общего стремления поднять качество премиального размещения на новый уровень.

"Это веха страсти, видения и результатов более чем трёхлетней самоотверженной работы. Наполните это историческое поместье по-настоящему богатым путешествием новой жизни", — подчеркнула директор проекта Сабине Криевиня.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.

Моде́рн (фр. moderne - современный) — интернациональное художественное движение на рубеже XIX-XX веков, представители которого ставили цель создания нового художественного языка искусства и посредством этого формирование нового художественного стиля. В англо- и франкоязычной литературе закрепился термин ар-нуво (фр. art nouveau), что в переводе означает "новое искусство".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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