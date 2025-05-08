Голубые флаги: этот регион Италии покорил туристов чистыми пляжами — где найти всё это сразу

Выбрать курорт для отдыха становится всё сложнее: хочется и чистой воды, и красивой природы, и комфортной инфраструктуры. В этом плане Апулия в 2025 году оказалась на высоте — регион получил 22 Голубых флага, что делает его лидером среди итальянских направлений.
Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Апулия, пляжи Италии
Что такое Голубой флаг?
Это не просто символ — это международная экологическая награда, которую присуждают курортам, соответствующим строгим критериям:
отличное качество воды,
безопасные пляжи,
эффективное управление отходами,
экологическое просвещение.
Лидеры по числу наград
Провинция Лечче вновь занимает первое место с шестью пляжами. Особенно выделяются:
Нардо и его живописные бухты Санта-Мария-Аль-Баньо и Порто-Вольвико,
Мелендуньо с легендарной башней Медведя и чистыми берегами Сант-Андреа,
Привет с пляжем Песколузе, который туристы называют «Мальдивами Саленто».
Гаргано и провинция Фоджа: природное богатство
Острова Тремити — идеальны для уединённого отдыха: пляж Пальяи и Cala delle Arene притягивают своей дикой красотой.
Родос Гарганико порадует любителей цитрусовых и семейного отдыха — пляжи Леванте и Поненте подходят для всех.
Пескичи — настоящая открытка с залива Манаккора и уединённого Джалильо.
Вьесте продолжает удерживать статус символа морского туризма: пляж Замка с легендарной скалой Пиццомунно и Сан-Лоренцо для отдыха в тишине.
Заппонета — скрытая жемчужина для тех, кто не любит толпы, а Лидо Сальпи выделяется идеальной чистотой и экосистемой.
Остальные регионы Апулии не отстают
Бриндизи — три пляжа отмечены флагами: Остуни, Каравиньо и Савеллетри.
Бари гордится Полиньяно-а-Маре и Монополи — там можно совместить пляжный отдых с культурной программой.
Таранто радует четырьмя местами, включая сказочный пляж Кампомарино-Ди-Маруджио.
Апулия в 2025: море, которое заботится о будущем
Голубые флаги — это не просто знак качества, это отражение устойчивого подхода к туризму. И Апулия уверенно движется в этом направлении, предлагая путешественникам не только прекрасные пляжи, но и разумный, экологичный отдых.
Уточнения
Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία;) — область на юго-востоке Италии. Административный центр — город Бари, самая восточная область Италии.