Голубые флаги: этот регион Италии покорил туристов чистыми пляжами — где найти всё это сразу

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выбрать курорт для отдыха становится всё сложнее: хочется и чистой воды, и красивой природы, и комфортной инфраструктуры. В этом плане Апулия в 2025 году оказалась на высоте — регион получил 22 Голубых флага, что делает его лидером среди итальянских направлений.

Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Апулия, пляжи Италии

Что такое Голубой флаг?

Это не просто символ — это международная экологическая награда, которую присуждают курортам, соответствующим строгим критериям:

отличное качество воды,

безопасные пляжи,

эффективное управление отходами,

экологическое просвещение.

Лидеры по числу наград

Провинция Лечче вновь занимает первое место с шестью пляжами. Особенно выделяются:

Нардо и его живописные бухты Санта-Мария-Аль-Баньо и Порто-Вольвико,

Мелендуньо с легендарной башней Медведя и чистыми берегами Сант-Андреа,

Привет с пляжем Песколузе, который туристы называют «Мальдивами Саленто».

Гаргано и провинция Фоджа: природное богатство

Острова Тремити — идеальны для уединённого отдыха: пляж Пальяи и Cala delle Arene притягивают своей дикой красотой. Родос Гарганико порадует любителей цитрусовых и семейного отдыха — пляжи Леванте и Поненте подходят для всех. Пескичи — настоящая открытка с залива Манаккора и уединённого Джалильо. Вьесте продолжает удерживать статус символа морского туризма: пляж Замка с легендарной скалой Пиццомунно и Сан-Лоренцо для отдыха в тишине. Заппонета — скрытая жемчужина для тех, кто не любит толпы, а Лидо Сальпи выделяется идеальной чистотой и экосистемой.

Остальные регионы Апулии не отстают

Бриндизи — три пляжа отмечены флагами: Остуни, Каравиньо и Савеллетри.

Бари гордится Полиньяно-а-Маре и Монополи — там можно совместить пляжный отдых с культурной программой.

Таранто радует четырьмя местами, включая сказочный пляж Кампомарино-Ди-Маруджио.

Апулия в 2025: море, которое заботится о будущем

Голубые флаги — это не просто знак качества, это отражение устойчивого подхода к туризму. И Апулия уверенно движется в этом направлении, предлагая путешественникам не только прекрасные пляжи, но и разумный, экологичный отдых.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία;) — область на юго-востоке Италии. Административный центр — город Бари, самая восточная область Италии.

