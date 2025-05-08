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Голубые флаги: этот регион Италии покорил туристов чистыми пляжами — где найти всё это сразу

2:32
Туризм

Выбрать курорт для отдыха становится всё сложнее: хочется и чистой воды, и красивой природы, и комфортной инфраструктуры. В этом плане Апулия в 2025 году оказалась на высоте — регион получил 22 Голубых флага, что делает его лидером среди итальянских направлений.

Апулия, пляжи Италии
Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Апулия, пляжи Италии

Что такое Голубой флаг?

Это не просто символ — это международная экологическая награда, которую присуждают курортам, соответствующим строгим критериям:

  • отличное качество воды,
  • безопасные пляжи,
  • эффективное управление отходами,
  • экологическое просвещение.

Лидеры по числу наград

  • Провинция Лечче вновь занимает первое место с шестью пляжами. Особенно выделяются:
  • Нардо и его живописные бухты Санта-Мария-Аль-Баньо и Порто-Вольвико,
  • Мелендуньо с легендарной башней Медведя и чистыми берегами Сант-Андреа,
  • Привет с пляжем Песколузе, который туристы называют «Мальдивами Саленто».

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  1. Острова Тремити — идеальны для уединённого отдыха: пляж Пальяи и Cala delle Arene притягивают своей дикой красотой.
  2. Родос Гарганико порадует любителей цитрусовых и семейного отдыха — пляжи Леванте и Поненте подходят для всех.
  3. Пескичи — настоящая открытка с залива Манаккора и уединённого Джалильо.
  4. Вьесте продолжает удерживать статус символа морского туризма: пляж Замка с легендарной скалой Пиццомунно и Сан-Лоренцо для отдыха в тишине.
  5. Заппонета — скрытая жемчужина для тех, кто не любит толпы, а Лидо Сальпи выделяется идеальной чистотой и экосистемой.

Остальные регионы Апулии не отстают

  • Бриндизи — три пляжа отмечены флагами: Остуни, Каравиньо и Савеллетри.
  • Бари гордится Полиньяно-а-Маре и Монополи — там можно совместить пляжный отдых с культурной программой.
  • Таранто радует четырьмя местами, включая сказочный пляж Кампомарино-Ди-Маруджио.

Апулия в 2025: море, которое заботится о будущем

Голубые флаги — это не просто знак качества, это отражение устойчивого подхода к туризму. И Апулия уверенно движется в этом направлении, предлагая путешественникам не только прекрасные пляжи, но и разумный, экологичный отдых.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία;) — область на юго-востоке Италии. Административный центр — город Бари, самая восточная область Италии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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