Этот город вдохновил создателей Гарри Поттера — и не только

Старинный город Алнвик в Нортумберленде снова попал в центр внимания. Этот уютный рыночный городок не раз признавался одним из лучших для жизни и путешествий — теперь он вновь оказался в списках рекомендаций от известных гидов и экспертов.
Одной из главных достопримечательностей города, конечно же, остаётся Алнвикский замок. Он известен не только своей архитектурной красотой, но и съёмками первых двух фильмов о Гарри Поттере, "Аббатства Даунтон" и драматического сериала "Вера".
Sawdays описывает город как "идиллический рыночный городок с мощёными улочками и элегантными георгианскими домами, окружённый дикой, бурной сельской местностью".
"Если вы окажетесь здесь в последнюю пятницу месяца, загляните на оживлённый рынок и присоединитесь к толпе туристов, посещающих волшебный замок", — отмечают эксперты Sawdays.
Среди любимых мест не только у местных жителей, но и у туристов — легендарный книжный магазин Barter Books.
Он расположен в старинном здании викторианской железнодорожной станции и известен своим уникальным интерьером и скрытым кафе, которое стабильно получает отличные отзывы.
По версии многих, это один из самых атмосферных книжных магазинов в Великобритании.
Для тех, кто неравнодушен к магии Поттерианы, в городе открыт тематический магазин Bowring Hepple Black, вызвавший настоящий ажиотаж.
А если хочется продолжить путешествие в прошлое, стоит остановиться в отеле White Swan, где ужин можно провести в зале, оформленном мебелью из лайнера RMS Olympic — брата-близнеца "Титаника".
Город может похвастаться не только историей и культурой, но и гастрономией. Здесь расположены:
Sonnet, рекомендованный гидом Michelin;
Такой набор точно порадует даже искушённых гурманов.
Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.
Норта́мберленд(англ Northumberland ) — традиционное церемониальное графство и унитарная единица Англии, расположенная на крайнем северо-востоке страны, на границе с Шотландией. Город Блайт является самым населённым поселением.
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