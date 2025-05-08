Этот город вдохновил создателей Гарри Поттера — и не только

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Старинный город Алнвик в Нортумберленде снова попал в центр внимания. Этот уютный рыночный городок не раз признавался одним из лучших для жизни и путешествий — теперь он вновь оказался в списках рекомендаций от известных гидов и экспертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Breakfast221 is licensed under Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 4.0 Tutmonda Замок Хогвартс в волшебном мире Гарри Поттера

Волшебная атмосфера и замок из кино

Одной из главных достопримечательностей города, конечно же, остаётся Алнвикский замок. Он известен не только своей архитектурной красотой, но и съёмками первых двух фильмов о Гарри Поттере, "Аббатства Даунтон" и драматического сериала "Вера".

Sawdays описывает город как "идиллический рыночный городок с мощёными улочками и элегантными георгианскими домами, окружённый дикой, бурной сельской местностью".

"Если вы окажетесь здесь в последнюю пятницу месяца, загляните на оживлённый рынок и присоединитесь к толпе туристов, посещающих волшебный замок", — отмечают эксперты Sawdays.

Книжный рай и уютное кафе

Среди любимых мест не только у местных жителей, но и у туристов — легендарный книжный магазин Barter Books.

Он расположен в старинном здании викторианской железнодорожной станции и известен своим уникальным интерьером и скрытым кафе, которое стабильно получает отличные отзывы.

По версии многих, это один из самых атмосферных книжных магазинов в Великобритании.

Гарри Поттер, Титаник и ночёвка в истории

Для тех, кто неравнодушен к магии Поттерианы, в городе открыт тематический магазин Bowring Hepple Black, вызвавший настоящий ажиотаж.

А если хочется продолжить путешествие в прошлое, стоит остановиться в отеле White Swan, где ужин можно провести в зале, оформленном мебелью из лайнера RMS Olympic — брата-близнеца "Титаника".

Кулинарные находки Алнвика

Город может похвастаться не только историей и культурой, но и гастрономией. Здесь расположены:

Sonnet, рекомендованный гидом Michelin;

Mumbai Flavours, признанный лучшим индийским рестораном года;

The Dirty Bottles, обновлённый после недавнего ребрендинга от Greene King.

Такой набор точно порадует даже искушённых гурманов.

Уточнения

Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.



Норта́мберленд(англ Northumberland ) — традиционное церемониальное графство и унитарная единица Англии, расположенная на крайнем северо-востоке страны, на границе с Шотландией. Город Блайт является самым населённым поселением.

