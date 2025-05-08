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Туризм под давлением: популярные курорты Испании под прицелом — что готовят протестующие

2:00
Туризм

Тысячи путешественников, планирующих провести летние каникулы на Лансароте, Тенерифе или Майорке, могут столкнуться с неожиданными трудностями. Уже в июне на популярных направлениях планируются масштабные протесты, которые, по словам активистов, могут повлиять на весь туристический сезон.

протест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
протест

Почему Испания "встрепенулась" перед летом

Предупреждение пришло от Южно-Европейской сети против туристизации (SET), участники которой заявляют о масштабной мобилизации.

Недовольство жителей касается роста турпотока и его последствий для инфраструктуры, экологии и качества жизни на островах и в прибрежных регионах.

15 июня акции пройдут синхронно сразу в нескольких точках — от Барселоны до островов Лансароте, Тенерифе и Майорки.

Организаторы называют предстоящую акцию "беспрецедентной" и обещают действовать сообща, чтобы их голос был услышан.

Что говорят участники движения

"Мы хотим, чтобы туристы испытывали некоторый страх перед ситуацией; без страха ничего не изменится", — пояснила участница движения Елена Боски.

По её словам, только давление может вынудить власти принять реальные меры.

Другой представитель протестующих, подчеркнул, что протесты не будут носить централизованный характер.

"У активистов нет единой стратегии", — отметил протестующий, Даниэль Пардо, намекая на разнообразие форм выражения недовольства.

Как это может повлиять на туристов

Хотя пока не ясно, в какой форме пройдут митинги, туристам стоит учитывать потенциальные сложности — от блокировки инфраструктуры до ограниченного доступа к достопримечательностям.

Особенно это касается тех, кто планирует поездку во второй половине июня.

Для многих британских и европейских отдыхающих это может стать поводом пересмотреть даты поездки или сменить направление.

Уточнения

Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим. Крайняя форма социального протеста может перерасти в революцию, переворот.

Мальо́рка  (исп. Mallorca  — «больший остров» по сравнению с Меноркой) — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании. Как и другие Балеарские острова — Ивиса, Форментера и Менорка — Мальорка популярна в качестве курорта.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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