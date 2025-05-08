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Путешествие по Америке: этот штат США покоряет уютом и ароматом клубники

2:43
Туризм

Миссури — не просто штат на Среднем Западе США. Это место, где маленькие городки умеют удивлять. Здесь каждый уголок — с характером, каждый фестиваль — как семейный праздник, а атмосфера — такая, что хочется остаться.

Миссури, маленькие города
Фото: commons.wikimedia.org by Colin J Bird, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Миссури, маленькие города

Что скрывает «Покажи-мне-штат»? Уютные городки Миссури, о которых вы не знали;

Очарование Киммсвика

Маленький, как с открытки, Киммсвик удивляет тёплым приёмом. Гуляя по его центру, можно попасть в прошлое: старинные лавки, особняк Анхойзер и художественные галереи с добродушными мастерами.

А летом город наполняется ароматом ягод — это сезон клубничного фестиваля!

Исторический Бунвилл

Бунвилл известен своими соляными источниками и виноградными долинами. Прогулка по мосту Кэти-Трейл подарит живописные виды, а в местном театре «Холл» вечера проходят под смех и аплодисменты.

Кульминация сезона — велофестиваль Pedaler’s Jamboree с музыкой, фейерверками и пикниками.

Рошпорт: отдых с видом на реку

Этот город у реки — находка для тех, кто ценит неспешные беседы, местные вина и уютную эстетику.

Винодельня на скале, кафе-магазин Meriwether и местный антикварный Stockton Mercantile создают атмосферу расслабленного путешествия в прошлое.

Эрроу-Рок: театр и пикники

Архитектура XIX века, тихие речные пейзажи и камерный театр «Лицеум» делают Эрроу-Рок идеальным местом для тех, кто ищет уединение и культурное вдохновение.

Весной здесь проходит швейный лагерь, а летом — деревенский пикник.

Брэнсон — сердце развлечений

Семейный Брэнсон полон активностей: музей «Титаник», тропический дворец бабочек и пещера Marvel.

Любителям кантри и ретро понравятся концертные шоу и осенний фестиваль в Силвер-Доллар-Сити, а также ежегодный автоаукцион.

Сент-Женевьев — французский след

Старинная французская архитектура, колониальные музеи и уютная винодельня Watertower создают неповторимую атмосферу.

Особое внимание заслуживает тигриный заповедник, где можно не только увидеть диких кошек, но и остановиться на ночь!

Ганнибал — город Марка Твена

Этот город на Миссисипи — родина Марка Твена. Здесь всё пропитано духом его книг: музей, речной круиз на пароходе «Марк Твен», гонки на картонных лодках и летний стимпанк-фестиваль. Отличное место для семейных воспоминаний и фото у воды.

Уточнения

Миссу́ри (англ Missouri,) — штат на Среднем Западе США. Столица — город Джефферсон-Сити. Крупнейшими городами являются — Канзас-Сити, Сент-Луис, Спрингфилд и Колумбия. Официальное прозвище — "Штат "Покажи-ка мне"".

Марк Твен (англ. Mark Twain, настоящее имя Сэ́мюэл Ле́нгхорн Кле́менс, Samuel Langhorne Clemens; 30 ноября 1835, Флорида, Миссури, США — 21 апреля 1910, Реддинг, Коннектикут, США) — американский писатель, юморист, журналист и общественный деятель, неизменно занимает позицию гуманиста и демократа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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