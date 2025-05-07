Авиабилеты на юг России взлетели до максимума: эти направления самые дорогие

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на авиабилеты в южные города нашей страны увеличились на 85 процентов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Самолет

В среднем цена именно в аэропорты Сочи и Минеральных Вод — к июню этого года поднялась на 30,5 процента. Рейсы Москва-Сочи увеличились в цене на июнь на 73,6%, а рейсы Санкт-Петербург-Сочи — на 85% в сравнении со стоимостью при бронировании полетов на май этого года.

В Минеральные воды дороже всего лететь через Москву (на 53%), а через Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург — на 35,5%, 29,4% и 18% соответственно, сообщает сайт Ассоциации туроператоров.

Уточнения

Электронный билет или e-ticket — это электронный документ, удостоверяющий договор воздушной перевозки между пассажиром и авиакомпанией.



Электронный билет или e-ticket — это электронный документ, удостоверяющий договор воздушной перевозки между пассажиром и авиакомпанией.

