Авиабилеты на юг России взлетели до максимума: эти направления самые дорогие

Цены на авиабилеты в южные города нашей страны увеличились на 85 процентов.
В среднем цена именно в аэропорты Сочи и Минеральных Вод — к июню этого года поднялась на 30,5 процента. Рейсы Москва-Сочи увеличились в цене на июнь на 73,6%, а рейсы Санкт-Петербург-Сочи — на 85% в сравнении со стоимостью при бронировании полетов на май этого года.
В Минеральные воды дороже всего лететь через Москву (на 53%), а через Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург — на 35,5%, 29,4% и 18% соответственно, сообщает сайт Ассоциации туроператоров.
Электронный билет или e-ticket — это электронный документ, удостоверяющий договор воздушной перевозки между пассажиром и авиакомпанией.
Электронный билет или e-ticket — это электронный документ, удостоверяющий договор воздушной перевозки между пассажиром и авиакомпанией.
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