175 млн пассажиров в ожидании обновлений: аэропорт Майами готовится к масштабной модернизации

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

С аэропортом Майами (США) у многих отношения сложные: с одной стороны, огромный выбор направлений по всему миру, с другой — регулярные жалобы на неудобства.

Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Valternet assumed (based on copyright claims). is licensed under GNU Free Documentation License Аэропорт

С момента открытия почти 100 лет назад, MIA стал важнейшим транспортным узлом, ежегодно обслуживая 56 миллионов пассажиров и 3 миллиона тонн грузов. Аэропорт приносит штату около $118 млрд дохода.

Чтобы улучшить инфраструктуру, мэр округа Даниэлла Левин Кава инициировала программу модернизации Future-Ready: Modernization in Action. В рамках проекта планируется обновить 126 посадочных мостов, 203 туалета и 616 эскалаторов, лифтов и движущихся дорожек. Уже видны улучшения, но работы продолжатся ещё 5-7 лет.

Также планируется открытие нового паркинга Ibis в 2025 году, который увеличит вместимость на 25%, и строительство нового терминала К для узкофюзеляжных самолетов. Будут установлены стеклянные посадочные мосты, появится AI-навигация через смартфон, а также автономные инвалидные кресла впервые в США.

Тем временем, несмотря на рекордные 142,9 млн туристов в 2024 году, штат сталкивается с тревожным трендом: резко упал интерес к поездкам из Канады, бронирования рейсов сократились более чем на 70%. Причина: политическая напряжённость и падение доверия. Многие канадцы теперь выбирают альтернативные направления, например, Бермуды или Каймановы острова.

Это может повлиять на туристическую отрасль и рынок недвижимости, ведь туристы часто становятся покупателями домов. Хотя рынок пока остаётся стабильным, продавцы предлагают скидки и помощь с процентными ставками. Туризм играет ключевую роль, но даже при спаде это не обязательно приведёт к падению рынка жилья, передает communitynewspapers.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.



