Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мелодии из глубин копируют человеческую речь: совпадение или эволюционная шутка
Такси по ГОСТу: как считали километры и рубли от НЭПа до заката империи
Весенние заморозки не страшны: как быстро укрыть клубнику и сохранить урожай
Риск падения советского аппарата Космос-482: какую опасность он таит для землян
Да будет свет! В Абхазии ИнгурГЭС полностью обеспечивает электроэнергией с 1 апреля
Плазмотерапия: чудо-омоложение или зря потраченные деньги? Разбираемся по-настоящему
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Роналду высказался после того, как его сына вызвали представлять Португалию
Почему резистентные крахмалы станут вашим лучшим другом в борьбе с лишним весом? Узнайте секрет

Индиана глазами туриста: где найти настоящую амишскую кухню

2:28
Туризм

Индиана, штат на Среднем Западе США, славится своей доброжелательной атмосферой и уютными городками.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Несмотря на небольшую площадь, в этих местах можно найти немало интересного: семейные парки развлечений, исторические здания, атмосферные отели. Местные жители любят устраивать фестивали и рады как соседям, так и новым гостям.

Нэшвилл — очаровательный город, окруженный живописной природой. Здесь находится крупнейший природный парк штата — Brown County State Park, где можно кататься на лошадях, гулять, ездить на велосипеде и просто наслаждаться видами. В центре города — множество бутиков и сувенирных лавок. Среди популярных событий — фестиваль женского джема Jammin' in the Woods и блюграсс-фестиваль Билла Монро в июне. Не забудьте заглянуть в необычный Story Inn, расположенный у заброшенного города.

Коридон — бывшая столица Индианы с богатым историческим наследием. Здесь можно посетить исторический комплекс с бывшим капитолием и губернаторской резиденцией, а также парк, посвященный единственному бою гражданской войны на территории штата. Интересным будет и спуск в пещеры Indiana Caverns. А в июне проходит Paddle Fest — сплав по реке с музыкой и угощением.

Шипшевана — центр одного из крупнейших амишских сообществ США. Здесь можно попробовать домашнюю кухню в Blue Gate Restaurant, узнать о жизни амишей в центре Menno-Hof, а также увидеть бизонов на ферме Cook's Bison Ranch. Популярна и тропа Pumpkinvine для прогулок по живописной сельской местности. В последний четверг месяца здесь выступают местные рассказчики в клубе Kingsbury Storytellers.

Город Фердинанд, основанный иммигрантами из Центральной Европы, знаменит своим монастырём Непорочного Зачатия. Здесь же работает уникальная пивоварня при монастыре — St. Benedicts Brew Works. Для прогулок подойдут Ferdinand State Park и городской парк на 18-й улице. В городе развиты ремёсла и искусство — это можно увидеть в центре Traditional Arts Today. А на празднике Heimatfest вас ждут еда, музыка и развлечения, передает worldatlas.

Уточнения

Индиа́на — штат на Среднем Западе США, один из штатов Северо-Восточного Центра. Площадь — 94 321 км². Население — 6 790 280 человек (17-е место среди штатов; данные на 2020 год). Столица и крупнейший город — Индианаполис.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Садоводство, цветоводство
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче Аудио 
Энергетический парадокс Прибалтики: выход из энергокольца обернулся безудержным ростом цен
Экономика и бизнес
Энергетический парадокс Прибалтики: выход из энергокольца обернулся безудержным ростом цен Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это
Последние материалы
Углеводы: сколько и какие нужно есть, чтобы не навредить фигуре
Апельсиновый лимонад с пломбиром — вместо пирожного и лучше газировки
Интерьер за миллион, а атмосфера — как в больнице? Проблема кроется в освещении
Как укрепить помидоры: чем поливать и чем кормить для профилактики болезней
Пешеход нарушил — водитель пострадал? Так не должно быть — вот как оспорить
Теперь это официально: лёд Гренландии может трястись, как земля
Олимпиада в Париже: режиссёр под прицелом онлайн-ненависти – чем закончился скандал
Индонезия на уровне 4: вооружённые группировки угрожают безопасности туристов
Brent снова выше: мировые цены на нефть внезапно подскочили
Дмитрий Нагиев раскрыл требования в своём райдере на киносъёмках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.