Индиана глазами туриста: где найти настоящую амишскую кухню

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индиана, штат на Среднем Западе США, славится своей доброжелательной атмосферой и уютными городками.

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Несмотря на небольшую площадь, в этих местах можно найти немало интересного: семейные парки развлечений, исторические здания, атмосферные отели. Местные жители любят устраивать фестивали и рады как соседям, так и новым гостям.

Нэшвилл — очаровательный город, окруженный живописной природой. Здесь находится крупнейший природный парк штата — Brown County State Park, где можно кататься на лошадях, гулять, ездить на велосипеде и просто наслаждаться видами. В центре города — множество бутиков и сувенирных лавок. Среди популярных событий — фестиваль женского джема Jammin' in the Woods и блюграсс-фестиваль Билла Монро в июне. Не забудьте заглянуть в необычный Story Inn, расположенный у заброшенного города.

Коридон — бывшая столица Индианы с богатым историческим наследием. Здесь можно посетить исторический комплекс с бывшим капитолием и губернаторской резиденцией, а также парк, посвященный единственному бою гражданской войны на территории штата. Интересным будет и спуск в пещеры Indiana Caverns. А в июне проходит Paddle Fest — сплав по реке с музыкой и угощением.

Шипшевана — центр одного из крупнейших амишских сообществ США. Здесь можно попробовать домашнюю кухню в Blue Gate Restaurant, узнать о жизни амишей в центре Menno-Hof, а также увидеть бизонов на ферме Cook's Bison Ranch. Популярна и тропа Pumpkinvine для прогулок по живописной сельской местности. В последний четверг месяца здесь выступают местные рассказчики в клубе Kingsbury Storytellers.

Город Фердинанд, основанный иммигрантами из Центральной Европы, знаменит своим монастырём Непорочного Зачатия. Здесь же работает уникальная пивоварня при монастыре — St. Benedicts Brew Works. Для прогулок подойдут Ferdinand State Park и городской парк на 18-й улице. В городе развиты ремёсла и искусство — это можно увидеть в центре Traditional Arts Today. А на празднике Heimatfest вас ждут еда, музыка и развлечения, передает worldatlas.

Уточнения

Индиа́на — штат на Среднем Западе США, один из штатов Северо-Восточного Центра. Площадь — 94 321 км². Население — 6 790 280 человек (17-е место среди штатов; данные на 2020 год). Столица и крупнейший город — Индианаполис.

