Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не налей лишнего! 5 рисков при использовании жидкого навоза
Стрижка, которая визуально удлиняет лицо: выбираем правильно
"С виду счастлив, внутри — пусто": как депрессия прячется под маской успеха
Самая хрустящая капуста в кляре — секрет в специях и панировке
Майя и их сезонные жертвы: что скрывает Пещера крови
Когда прокол — это ещё не приговор: как народные методы помогают уехать на шипящем колесе
Туризм под давлением: популярные курорты Испании под прицелом — что готовят протестующие
Казахские степи ожили: невероятное спасение дикой природы
Маркетплейсы угрожают торговым центрам: что будет с офлайн ритейлом в России

Лох-Мари: загадочное озеро с островом внутри озера — узнайте его тайны

1:53
Туризм

Лох-Мари — четвёртое по величине пресноводное озеро в Шотландии, и, по мнению писателя и исследователя Альфреда Уэйнрайта, оно также самое красивое. Его пейзажи, дикая природа и удивительные географические особенности завораживают туристов, орнитологов и всех, кто ищет место силы и покоя.

озеро Лох-Ломонд, Шотландия
Фото: commons.wikimedia by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
озеро Лох-Ломонд, Шотландия

Озеро славится крупнейшими в Британии гнездовьями чернозобых ныряльщиков, а также значительной популяцией выдр, морской форели и лосося. Орланы-белохвосты majestically парят над водой, а на островах озера обитают 12 видов стрекоз. Здесь природа по-настоящему жива.

Одна из самых уникальных особенностей — остров Эйлин-Себхайн, на котором находится озеро. И в этом озере есть ещё один маленький остров. Это редчайший географический феномен: озеро с островом внутри озера, которое само находится на острове.

Целебные свойства вод Лох-Мари известны с древности. Особое место — остров Мари, где растёт дуб желаний. Легенды утверждают, что если завязать на его ветвях ленту и загадать желание, оно сбудется. Здесь же — остатки старинной часовни и древнего кладбища, придающие месту особую атмосферу.

Известность озеру принесла и музыка: в 1966 году песня Loch Maree Islands шотландского аккордеониста Ферджи Макдональда возглавила национальные чарты, став музыкальным гимном этого волшебного места.

Сайт VisitScotland подтверждает уникальность Лох-Мари, включая его в список природных чудес страны. Это не просто озеро — это живой миф, в котором история, природа и культура переплетаются в совершенной гармонии.

Уточнения

Лох-Мари (англ. Loch Maree) — пресноводное озеро на северо-западе Шотландии. Площадь озера Лох-Мари составляет 28 км², это четвёртое по величине пресноводное озеро Шотландии. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Наука и техника
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай
Садоводство, цветоводство
Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Последние материалы
Лох-Мари: загадочное озеро с островом внутри озера — узнайте его тайны
Оса на могиле и другие знаки судьбы: последняя возлюбленная Евгения Осина рассказала о мистической связи с певцом
Сначала тост, потом тормоз: как водители с похмелья обводят алкотестер вокруг пальца
Мифы и реальность: почему выращивание спаржи не так сложно, как кажется
История в 88 листах: сокровище VIII века вернулось спустя тысячу лет — и не случайно
Фисташковый крем: этот секретный ингредиент покоряет сердца гурманов — узнайте, почему
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Названы три самых богатых гонщика Ф1, согласно опросу
Спилить дерево на участке? Вот что вас может остановить
Маникюр, который выглядит как десерт и действует как украшение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.