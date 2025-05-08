Лох-Мари: загадочное озеро с островом внутри озера — узнайте его тайны

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лох-Мари — четвёртое по величине пресноводное озеро в Шотландии, и, по мнению писателя и исследователя Альфреда Уэйнрайта, оно также самое красивое. Его пейзажи, дикая природа и удивительные географические особенности завораживают туристов, орнитологов и всех, кто ищет место силы и покоя.

Фото: commons.wikimedia by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ озеро Лох-Ломонд, Шотландия

Озеро славится крупнейшими в Британии гнездовьями чернозобых ныряльщиков, а также значительной популяцией выдр, морской форели и лосося. Орланы-белохвосты majestically парят над водой, а на островах озера обитают 12 видов стрекоз. Здесь природа по-настоящему жива.

Одна из самых уникальных особенностей — остров Эйлин-Себхайн, на котором находится озеро. И в этом озере есть ещё один маленький остров. Это редчайший географический феномен: озеро с островом внутри озера, которое само находится на острове.

Целебные свойства вод Лох-Мари известны с древности. Особое место — остров Мари, где растёт дуб желаний. Легенды утверждают, что если завязать на его ветвях ленту и загадать желание, оно сбудется. Здесь же — остатки старинной часовни и древнего кладбища, придающие месту особую атмосферу.

Известность озеру принесла и музыка: в 1966 году песня Loch Maree Islands шотландского аккордеониста Ферджи Макдональда возглавила национальные чарты, став музыкальным гимном этого волшебного места.

Сайт VisitScotland подтверждает уникальность Лох-Мари, включая его в список природных чудес страны. Это не просто озеро — это живой миф, в котором история, природа и культура переплетаются в совершенной гармонии.

Уточнения

Лох-Мари (англ. Loch Maree) — пресноводное озеро на северо-западе Шотландии. Площадь озера Лох-Мари составляет 28 км², это четвёртое по величине пресноводное озеро Шотландии.

